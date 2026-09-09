Službenica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH veličala Mladića, protiv nje pokrenut postupak

Pred Etičkom komisijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u toku je postupak protiv službenice koja je nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na društvenoj mreži objavila umjetnom inteligencijom generisanu sliku lika koji podsjeća na Mladića, uz natpis: “Zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka!!!”, piše Detektor.Interna procedura

Ovu sliku objavila je viša stručna saradnica u Sektoru za obnovu, monitoring i regionalne centre pri tom ministarstvu Vedrana Krajišnik Ćosović na svom Facebook profilu.

Iz kabineta ministra su za Detektor kazali da su članovi Etičke komisije Ministarstva upoznati s navedenim slučajem te da postupaju u okviru svojih nadležnosti. Dodali su kako je u ovom trenutku postupak u toku, a sve relevantne činjenice i okolnosti slučaja bit će razmotrene u skladu s važećim propisima i internim procedurama Ministarstva.

– Stav Ministarstva je jasan, veličanje, negiranje ili opravdavanje ratnih zločina, kao i veličanje osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine, nije prihvatljivo i mora biti predmet postupanja nadležnih institucija u skladu sa zakonom, uključujući odredbe člana 145a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine – naveli su u pisanom odgovoru.

Ministarstvo će u tom slučaju, kako su dodali, postupati isključivo na osnovu utvrđenih činjenica i u skladu sa zakonom, dok će o ishodu postupka moći dati konkretniju informaciju nakon što Etička komisija okonča rad na predmetu, prenosi BIRN BiH.

Osuđen za genocid

Mladić, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i druge zločine u BiH, preminuo je 27. augusta u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) u Haagu. Nakon njegove smrti, u javnom prostoru pojavilo se otvoreno veličanje Mladića, kroz okupljanja, komemoracije, javne skupove, ali i organizaciju sahrane.

Mladić je sahranjen u ponedjeljak na beogradskom Topčiderskom groblju, uz prisustvo više hiljada građana, veterana, policije i pripadnika različitih desničarskih organizacija. Komemoraciji i sahrani prisustvovali su zvaničnici iz Republike Srpske i Srbije.

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