Apple zvanično predstavio najnoviji iPhone 18 Pro

Apple je predstavio iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, nove flagship modele koji donose značajna unapređenja kamere, performansi, baterije i AI funkcija.

Najveća novost je glavna kamera od 48 megapiksela s promjenjivim otvorom blende.

Otvor se automatski prilagođava uslovima osvjetljenja, pa bi u tamnijim scenama trebao omogućiti više svjetla i kvalitetnije noćne fotografije.Kamera sada nudi i napredne ručne kontrole, uključujući podešavanje brzine zatvarača, dok je za video dostupno 4K time-lapse snimanje u Dolby Vision HDR-u.

Uređaje pokreće novi A20 Pro čip izrađen u 2-nanometarskoj tehnologiji. Apple navodi da novi GPU donosi do 40 posto bolje performanse, dok je za hlađenje ugrađena nova parna komora s tri puta većom površinom u odnosu na prethodnu generaciju.

Apple je unaprijedio i trajanje baterije. iPhone 18 Pro nudi do 36 sati reprodukcije videa, dok Pro Max može izdržati do 45 sati,pišu Vijesti

Nova generacija dobila je i manji Dynamic Island, podršku za tri Live Activities aktivnosti te novi C2 modem s podrškom za mmWave 5G.

Apple je također istakao poboljšanu integraciju s Apple Intelligenceom i AI mogućnostima Siri asistenta.

iPhone 18 Pro počinje od 1.199 dolara za 256 GB, dok početna cijena iPhonea 18 Pro Max iznosi 1.299 dolara. Prednarudžbe počinju 12. septembra, a prodaja 18. septembra.

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