Hiljade ljudi na nogama u Ljubljani: Slovenci ne žele “genocidnu ambasadu”

Protest pod sloganom „Ne genocidnoj ambasadi“ okupio je danas u Ljubljani oko 5.000 ljudi, na dan otvaranja izraelske ambasade i posjete izraelskog ministra vanjskih poslova. Izraelski šef diplomatije Gideon Saar boravio je u Ljubljani, gdje se sastao sa slovenskim kolegom Tonetom Kajzerom i otvorio prvu izraelsku ambasadu u toj zemlji.

Kajzer je tom prilikom rekao da je vrijeme da se, „nakon dugog perioda“, ojačaju odnosi dvije države i da se saradnja podigne na „viši nivo“, prenosi 24ur.

Protestanti, kojih je prema prvim procjenama organizatora bilo oko 5.000, oštro su kritikovali Izrael, ali i politiku nove slovenske vlade prema toj zemlji.

Skupu su prisustvovale i neke istaknute ličnosti iz političkog života, među njima bivši predsjednik Milan Kučan i bivša ministrica pravde Andreja Katič, prenosi STA.

Pokret za prava Palestinaca još je prije dvije sedmice uputio vladi javni apel protiv otvaranja izraelske ambasade u Sloveniji. Apel su potpisale 41 organizacija i više od 300 pojedinaca.

Slovenska opozicija danas je optužila novu vladu Janeza Janše da vodi „izraelsku vanjsku politiku“. Slovenska demokratska stranka proizraelskog premijera došla je na vlast u junu, nakon što je prethodna vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u Pojasu Gaze i ilegalnim naseljima te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom.

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