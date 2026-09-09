Otkriven identitet “poštara Tajlanđanina”, evo koji je iznos nestalih penzija

Poštar iz Višića kod Čapljine, čiji je nestanak Policijskoj upravi Čapljina prijavila njegova majka, je 31-godišnji Stipe Jukić.

On je posljednji put viđen 5. septembra, kada se sa prijateljima zaputio prema Mostaru. Odatle je kasnije otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju, navodno, za Bangkok.

Riječ je o uposleniku Hrvatske pošte iz mjesta Višići iz Čapljine za kojeg se navodno sumnja da prethodnih dana nije uručio više od 50 penzija. No, MUP HNK nije prijavljen do sada nestanak penzija,pišu Vijesti

Iz Pošte su najavili i internu provjeru, ali tvrde da isplata penzija nije ugrožena.

Iako pojedini mediji navode da je poštar otputuvao za Tajland, policija za sada nema takvu informaciju. Jedina je istina da je nestali poštar napustio još 5. septembra državu BiH, preko Mostara i Sarajeva. Utvrđuje se krajnja destinacija.

Nije poznat ni iznos navodno nestalih penzija. Procjena je da se radi oko 25.000 KM.

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