Narednih dana sunčano vrijeme, temperature do 34 stepena

U Bosni i Hercegovini narednih dana preovladavaće sunčano vrijeme.

U subotu, 20. septembra, bit će sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena.

U nedjelju, 21. septembra, bit će sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 28 do 34 stepeni.

U ponedjeljak, 22. septembra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena.

U utorak, 23. septembra, bit će pretežno sunčano uz postepen porast naoblake poslije podne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 26 do 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi N1.


