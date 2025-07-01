BH Pošta kreće u gradnju kapitalnog projekta u Sarajevu

BH Pošta kreće u kapitalni projekt izgradnje Glavnog poštansko-logističkog centra koji se smatra ključnim infrastrukturnim projektom za budućnost ovog javnog preduzeća.

Nedavno je raspisan javni poziv za prikupljanje informativnih ponuda za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta za ove potrebe na području Kantona Sarajevo. Zemljište može biti sa ili bez izgrađenog objekta, piše BiznisInfo.ba.

– Aktuelna situacija uzrokovana brzim razvojem usluge brze pošte rezultirala je dosegom graničnih mogućnosti postojećih kapaciteta i organizacije, i smatramo potrebnim istaći da je od krucijalne važnosti razmotriti ne samo povećanje kapaciteta, već i sva dostupna unaprijeđenja aktuelnih procesa kroz mehanizaciju, automatizaciju i informatizaciju, zatim i reorganizaciju te razmotriti i potrebu uvođenja ili razvoja novih usluga koje bi upotpunile ponudu – naveli su ranije iz kompanije.

Postojeći glavni poštanski centar Sarajevo egzistira od 2005. godine, a pored glavnog centra, u objektu u Ulici Put života bb smješten je i dio službi regionalnog centra pošta Sarajevo čija je ingerencija, između ostalog, organizacija rada poštanskih jedinica na području KS.

– Naše analize i razmatranja mogućih pravaca razvoja upućuju na potrebu da se eventualnom izgradnjom novog savremenog glavnog-poštanskog centra riješimo i važno pitanje decentralizovane dostave pošiljki brze pošte na području grada, a ogledalo bi se u organizaciji dvije centralizovane dostave, jedne za područje općine Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo i druge za općine Novi Grad i Ilidža – pojašnjeno je ranije.

Ovaj logistički centar je ključni infrastrukturni korak u prilagođavanju BH Pošte trendu brže e-trgovine, što osigurava pouzdaniju, bržu i skalabilniju distribuciju za budućnost.

Gdje će se graditi centar

Područje na kojem se planira graditi ovaj kapitalni objekat je na izlazu iz grada, a u blizini aerodroma i magistralne ceste M5, ali i autoputa.

Konkretno, riječ je o područjima Doglodi, Otes i Azići, zapadno od magistralnog puta M5; potom Bačići, Briješće i Rajlovac, istočno od M5; zatim Butmir i Ilidža, sjeverozapadno i jugozapadno od Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i području Stup i Vlakovo; te Mostarskom raskršću, uključujući istočni, južni i sjeverni dio ovog područja.

Prihvatljive su ponude i za lokacije izvan navedenih područja/naselja/zona koje su u relativnoj blizini nabrojanih i ukoliko sa njima imaju kvalitetnu komunikacijsku povezanost u smislu saobraćanja teretnih vozila.

Predmetna parcela treba biti minimalne površine od 15.000 m2, a u obzir dolaze i veće parcele.

Facebook komentari