Helez: Srušio se ‘srpski svet’ kao kula od karata

Ministar odbrane BiH Zukan Helez oglasio se na Facebooku povodom toga što Milorad Dodik zvanično prestaje biti predsjednik Republike Srpske.

– Sruši se ‘’srpski svet’’ kao kula od karata

Nakon današnje odluke Apelacionog odjeljenja Suda BiH, sada već bivšem predsjedniku bosanskohercegovačkog entiteta RS Miloradu Dodiku, prestao je politički život nakon više od 15 godina kontinuirane vlasti. Da današnji dan bude još bolji pobrinuo se premijer RS Radovan Višković, najbliži Dodikov saveznik, koji je podnio ostavku na mjesto premijera RS i tako oborio vjerovatno najkorumpiraniju vladu u Europi.

Bosna i Hercegovina je pobijedila. Institucije Bosne i Hercegovine, toliko napadane i osporavane od režima u RS, su te koje su na legalan način okončale političku karijeru Dodik i tako pokazale svoju snagu i efikasnost.

Na zapadnoj strani Drine riješili smo se glavnih protagonista velikosrpske politike i najzapadnijih Putinovih saveznika, dok će kako stvari stoje na istočnoj strani Drine Vučićev režim izvesti vojsku na ulice protiv vlastitih građana kako bi pokuša spasiti režim od pada.

Duboko sam zabrinutu slikama koje nam dolaze ovih dana iz Srbije, gdje je režim sve brutalniji u obračunima sa građanima koji protestuju. Privođenje 12 godišnjak, udaranje građana koji mirno traže slobodu i pravdu su karakteristika diktatorskih država Južne Amerike ili Afrike, nikako jedne europske države.

Kako god, uvjeren sam da Vučić samo još kratko može sačuvati režim od potpunog kraha.

Rezultati vladavine oba režima su da su prostori na kojima su vladali među najsiromašnijim u Europi, uništena budućnost na miliona ljudi. Više su ova dvojica nacionalističkih autokrata raselili ljudi svojom korumpiranom vlašću nego rat devedesetih.

Može Dodik još malo prijetiti secesijom i referendumima (vjerujem da ga ni u kući više ne smatraju ozbiljnim po tom pitanju), ali je ključno da za Bosnu i Hercegovinu kao državu dolaze bolje dani. Dolaze bolji dani za sve građane koji žele slobodu, jednakost, pravdu i ekonomski napredak, dolaze bolji dani za sve koji žele EU – napoisao je Helez.

