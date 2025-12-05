Direktorica TV Slovenija: U ime 20.000 nedužno ubijene djece u Gazi nećemo na Eurosong s Izraelom

Nakon Skupštine Evropske radiodifuzne unije (EBU) na kojoj je Izraelu dozvoljeno takmičenje u Eurosongu, više zemalja se povuklo iz takmičenja, a po tom pitanju oglasila se direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat i poručila da neće stajati na bini sa zemljom koja vrši genocid.

– TV Slovenija je bila inicijator debate na nivou EBU-a o kontroverzi oko učešća Izraela na Eurosongu. Smatramo da je EBU ovdje mogao pokazati principijelan i etički stav i žalimo što udruženje u kojem učestvujemo nije bilo sposobno to učiniti. Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo stajati na istoj bini s predstavnikom zemlje koja vrši genocid nad Palestincima u Gazi. Ističemo da je Gaza jedina teritorija na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi i dalje umiru u nepodnošljivim humanitarnim i sigurnosnim uslovima – navela je.

U svom obraćanju članovima prije donošenja odluke predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija Natalija Gorščak je, između ostalog, podsjetila da je EBU odbio učešće ruskog predstavnika u sedmici nakon ruske agresije na Ukrajinu, a sada se EBU ne usuđuje odbiti Izrael.

– Našim novinarima nije bio i još uvijek nije dozvoljen ulazak u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine smo vidjeli da je izraelski nastup bio politički. Ne zaboravite da smo zabranili sličan nastup ruskog pjevača u Ukrajini. 2016. godine smo otvorili Pandorinu kutiju u Stockholmu kada je pobijedila politička pjesma i od tada se borimo protiv politike na Eurosongu – dodala je.

Dodala je da razumije stav Izraelske radiodifuzne korporacije (KAN), jer ako bi se povukla iz takmičenja i dozvolila da Eurosong postane samo festival pjesama, našla bi se pod pritiskom izraelske vlade.

– Svi smo u zamci. Taoci smo političkih interesa izraelske vlade – rekla je.

Gorščak je dodala da ne govori o svojim ličnim uvjerenjima, jer u EBU-u predstavlja RTV Sloveniju, slovensku javnost i izvođače iz Slovenije.

– Javnost već treću godinu zaredom zahtijeva da kažemo ne učešću bilo koje zemlje koja napada drugu zemlju. Moramo slijediti evropske standarde za mir i razumijevanje. Eurosong je od samog početka bio mjesto radosti i sreće, izvođače i publiku je ujedinila muzika i tako bi trebalo i ostati – dodala je,piše Avaz

Svoj govor je zaključila porukom: “Naša poruka je: ‘Nećemo učestvovati na Eurosongu ako je tamo Izrael’. U ime 20.000 djece koja su poginula u Gazi”:

