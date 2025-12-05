Orban: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata približiti Evropi

Narednih dana će biti jasno hoće li se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se “plamen rata zauvijek smiriti”, izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

– Ako važni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije budu uspješni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj mogli bi lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba riješiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i prijetnja će rasti – rekao je Orban, prenosi MTI.

On je dodao da oni koji imaju moć pregovaraju, dok oni koji je nemaju, samo razgovaraju.

– Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju – naveo je Orban za Mađar nemzet.

“Opasan trenutak”

Prema njegovim riječima, nalazimo se u opasnom trenutku, ali smo u takvom “trenutku” neprekidno posljednje četiri godine.

– Bilo je razlika u raznim fazama. Međutim, naredni dani će odlučiti hoće li se rat približiti Evropi ili će se plamen rata ugasiti. Ako rusko-američki pregovori budu uspješni, bit će manji plamen. Nećemo biti potpuno van opasnosti, ali rizik će biti manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a prijetnja ratom da poraste – naglasio je Orban.

Najava tužbe

Premijer Mađarske je izjavio da će njegova zemlja tužiti Evropsku komisiju ukoliko zanemari mađarski veto na planirane sankcije protiv kupovine ruskog gasa i nafte.

– Brisel se igrao pogrešnim kockicama kada je odlučio o zabrani kupovine ruske nafte i gasa, izuzevši stav Mađarske i Slovačke, kao i trgovinsku politiku EU koja zavisi od glasanja – rekao je Orban za Radio Košut, prenosi MTI.

Prema njegovim riječima, Evropska komisija je zaobišla mađarski veto, što je, kako je naglasio, nezakonito.

– To je otvoreno kršenje vladavine prava. Iako je tužba dug proces, ona neće odmah riješiti naš problem. Mađarska mora da signalizira da je Evropska unija napustila vladavinu prava i zloupotrebljava svoju moć – upozorio je Orban,pišu Avaz

Komentarišući posljednje slučajeve korupcije u Ukrajini, Orban je dodao da je Brisel u teškoj situaciji jer “i njegova kuća gori”.

