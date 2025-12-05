Vijesti

Orban: Narednih dana će se pokazati da li će se plamen rata približiti Evropi

Objavljeno prije 41 minuta

Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, rekao je

Narednih dana će biti jasno hoće li se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se “plamen rata zauvijek smiriti”, izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

– Ako važni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije budu uspješni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj mogli bi lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba riješiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i prijetnja će rasti – rekao je Orban, prenosi MTI.

On je dodao da oni koji imaju moć pregovaraju, dok oni koji je nemaju, samo razgovaraju.

– Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju – naveo je Orban za Mađar nemzet.

“Opasan trenutak”
Prema njegovim riječima, nalazimo se u opasnom trenutku, ali smo u takvom “trenutku” neprekidno posljednje četiri godine.

– Bilo je razlika u raznim fazama. Međutim, naredni dani će odlučiti hoće li se rat približiti Evropi ili će se plamen rata ugasiti. Ako rusko-američki pregovori budu uspješni, bit će manji plamen. Nećemo biti potpuno van opasnosti, ali rizik će biti manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a prijetnja ratom da poraste – naglasio je Orban.

Najava tužbe
Premijer Mađarske je izjavio da će njegova zemlja tužiti Evropsku komisiju ukoliko zanemari mađarski veto na planirane sankcije protiv kupovine ruskog gasa i nafte.

– Brisel se igrao pogrešnim kockicama kada je odlučio o zabrani kupovine ruske nafte i gasa, izuzevši stav Mađarske i Slovačke, kao i trgovinsku politiku EU koja zavisi od glasanja – rekao je Orban za Radio Košut, prenosi MTI.

Prema njegovim riječima, Evropska komisija je zaobišla mađarski veto, što je, kako je naglasio, nezakonito.

– To je otvoreno kršenje vladavine prava. Iako je tužba dug proces, ona neće odmah riješiti naš problem. Mađarska mora da signalizira da je Evropska unija napustila vladavinu prava i zloupotrebljava svoju moć – upozorio je Orban,pišu Avaz

Komentarišući posljednje slučajeve korupcije u Ukrajini, Orban je dodao da je Brisel u teškoj situaciji jer “i njegova kuća gori”.


