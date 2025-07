U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na istoku Bosne su mogući slabi lokalni pljuskovi. HRONIKA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 30 do 36, u sjevernim područjima do 38 °C

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na istoku Bosne su mogući slabi lokalni pljuskovi,piše Avaz

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 30 do 36, u sjevernim područjima do 38 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 33 °C

Facebook komentari