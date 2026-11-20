SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta dogovoreile su raspodjelu ministarskih pozicija po principu 5-5-2.

SDA će osim pozicije premijera za koju je predložen Faruk Kapidžić, popuniti i Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova i vjerovatno Minisarstvo saobraćaja.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu u raspodjeli je dobila Ministarstvo finansija, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo komunalne privrede i vjerovatno Ministarstvo za boračka pitanja.

Demokratskoj fronti će prema sadašnjem dogovoru pripasti Ministarstvo za socijalnu politiku i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Nakon što većina dostavi ime mandatara za novu Vladu Kantona Sarajevo, a rukovodstvo Skupštine potpiše, počinje teći rok za formiranje nove Vlade Kantona Sarajevo od 30 dana,piše Vijesti

Prije toga, Skupština KS bi naredne sedmice trebala odabrati i delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH.

Facebook komentari