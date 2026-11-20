Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje osjetno zahladnjenje, uz snijeg, susnježicu i niske jutarnje temperature koje će početkom sedmice u pojedinim dijelovima zemlje pasti i do minus 10 stepeni.

Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom, koji će ponegdje prelaziti u kišu. U Hercegovini će biti sunčanije, uz postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnje temperature kretat će se od minus četiri do dva stepena, a na jugu do osam stepeni.

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva. U jutarnjim satima ponegdje u Bosni moguć je slab snijeg ili kiša.

Početak naredne sedmice donosi još hladnije vrijeme. U ponedjeljak će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, ali će jutarnje temperature u Bosni pasti na minus osam stepeni,piše Avaz

Najhladnije jutro prognozirano je za utorak, kada se u Bosni očekuju temperature od minus 10 do minus tri stepena. Tokom dana bit će pretežno sunčano, dok je u kotlinama i uz riječne tokove moguća magla.

Na jugu i jugozapadu zemlje tokom narednih dana puhat će umjerena do pojačana bura, dok će u ostalim krajevima dominirati slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Facebook komentari