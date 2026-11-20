Ovan

Posao: Ne žurite sa odlukama, jer bi vam jedna važna informacija mogla promijeniti planove. Ljubav: Slobodni Ovnovi privlače pažnju osobe koja im se već neko vrijeme dopada, dok zauzeti treba da izbjegavaju rasprave oko sitnica. Zdravlje: Moguća je glavobolja zbog napetosti.

Bik

Posao: Pred vama je prilika da pokažete koliko ste pouzdani, ali nemojte preuzimati tuđe obaveze. Ljubav: Partner vam sprema lijepo iznenađenje, a slobodni Bikovi mogli bi da se zainteresuju za osobu iz svog okruženja. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i ne preskačite obroke.

Blizanci

Posao: Kreativna ideja mogla bi da vam donese prednost u odnosu na konkurenciju. Ne odustajte ako prvi odgovor bude negativan. Ljubav: Neko će vam jasno staviti do znanja da želi više od prijateljstva. Zdravlje: Prijalo bi vam da usporite i napravite pauzu od svakodnevnih obaveza.

Rak

Posao: Ne dozvolite da vas tuđe nezadovoljstvo omete u onome što ste planirali. Danas je važno da ostanete dosljedni. Ljubav: Partneru je potrebna vaša podrška, čak i ako to ne umije otvoreno da zatraži. Slobodni Rakovi razmišljaju o novom početku. Zdravlje: Moguća je pojačana osjetljivost i promjenljivo raspoloženje.

Lav

Posao: Neočekivana ponuda ili poziv mogli bi da vam otvore vrata za saradnju koju dugo priželjkujete. Ljubav: Strasti se bude, ali pazite da ponos ne pokvari lijep trenutak. Slobodni Lavovi mogli bi da dožive zanimljiv susret. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za odmor,piše Mondo

Djevica

Posao: Danas vam odgovara rad u miru, bez miješanja drugih ljudi. Uspješno ćete završiti zadatak koji ste odlagali. Ljubav: Ne vraćajte se na stare nesuglasice ako želite da odnos krene naprijed. Slobodne Djevice očekuje zanimljivo poznanstvo. Zdravlje: Obratite pažnju na varenje i izbjegavajte nervozu.Vaga

Posao: Razgovor sa osobom od autoriteta mogao bi da vam donese korisne smjernice za naredni period. Ljubav: Vrijeme je da jasno kažete šta vam smeta, ali bez optuživanja. Slobodne Vage mogu dobiti poruku koja će ih iznenaditi. Zdravlje: Više šetnje pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Škorpija

Posao: Ne otkrivajte svima svoje planove. Neke ideje je bolje sačuvati dok ne budete sigurni da možete da ih sprovedete. Ljubav: Emocije su intenzivne, a partner bi mogao da vas iznenadi iskrenim priznanjem. Slobodne Škorpije privlači neko ko im je na prvi pogled potpuno drugačiji. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Strijelac

Posao: Dobar je trenutak da se vratite ideji koju ste ranije odbacili. Sada biste mogli da uočite mogućnost koju tada niste vidjeli. Ljubav: Zauzeti Strijelčevi žele više zajedničkog vremena, dok slobodne očekuje flert koji može prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost i promjena okruženja.

Jarac

Posao: Finansijska odluka zahteva oprez. Nemojte pristajati na uslove koje niste dobro razmotrili. Ljubav: Partner očekuje da pokažete nježniju stranu, a slobodni Jarčevi mogli bi da se iznenade sopstvenim emocijama prema jednoj osobi. Zdravlje: Mogući su umor i ukočenost mišića.

Vodolija

Posao: Saradnja sa kolegama donosi bolje rezultate nego što ste očekivali. Ne odbijajte pomoć koja vam se nudi. Ljubav: Jedan iskren razgovor mogao bi da razjasni odnos koji vas već neko vrijeme zbunjuje. Zdravlje: Pokušajte da smanjite vrijeme pred ekranima i ranije odete na spavanje,piše Mondo

Ribe

Posao: Vaša intuicija danas je posebno izražena, ali važne odluke ipak provjerite kroz konkretne činjenice. Ljubav: Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju nekoga preko prijatelja, dok zauzete očekuje prijatan trenutak sa partnerom. Zdravlje: Obratite pažnju na umor i nemojte zanemarivati potrebu za odmorom.

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