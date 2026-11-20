Disciplinska i etička komisija UEFA-e (CEDB) izrekla je kazne Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine (NSBiH) zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača, kao i zbog incidenata tokom intoniranja državnih himni.

NSBiH je kažnjen s 20.000 eura, a UEFA je naredila i aktiviranje ranije uslovne kazne koju je izreklo Žalbeno tijelo UEFA-e 13. oktobra 2026. godine.

To znači da će na narednoj utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine u UEFA-inom takmičenju, na kojoj NSBiH bude domaćin, biti zatvoreno pet posto kapaciteta stadiona zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača.

Pored toga, NSBiH je kažnjen s dodatnih 10.000 eura zbog ometanja tokom intoniranja državnih himni.

UEFA je izrekla i novu mjeru djelimičnog zatvaranja stadiona, također u obimu od pet posto kapaciteta, odnosno susjednih sjedišta. Međutim, ova kazna je uslovna na period od dvije godine i neće biti aktivirana ukoliko u tom periodu ne bude ponovljen sličan prekršaj,pišu Vijesti

Kažnjena i Rumunija

Disciplinska komisija UEFA-e kaznila je i Nogometni savez Rumunije zbog nereda koje su izazvali navijači tokom utakmice u Zenici.

Rumunima je izrečena novčana kazna od 10.000 eura, ali i zabrana prodaje 50 posto ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u UEFA-inom takmičenju.

To znači da će rumunski savez za naredno gostovanje imati pravo na samo 2,5 posto kapaciteta stadiona domaćina, umjesto uobičajenih pet posto.

UEFA je pojasnila da se uslovne disciplinske mjere ne primjenjuju odmah, ali mogu biti aktivirane ukoliko se tokom probnog perioda ponovi prekršaj slične prirode.

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