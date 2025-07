Metorolozi objavili detaljnu vremensku prognozu: Visoke temperature, a onda promjena vremena

Poslije podne u višim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.

U srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni poslije podne i tokom noći se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, a u Hercegovini u kasnim večernjim satima. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 33 stupnja.

U petak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

Facebook komentari