Poruka iz RS-a građanima BiH: ‘Strpite se još malo, uskoro rasplet…’

Nenad Grković, zastupnik Liste za pravdu i red u Parlamentu Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 kako je uvođenje rezervnog sastava MUP-a RS “skretanje pažnje” entitetskog predsjednika i bjegunca pred zakonom Milorada Dodika, koji je “sve nervozniji kako se približava konačnom datum izricanja presude”. Grković je iskoristio gostovanje u emisiji “Dan uživo” kako bi pozvao sve građane u državi da “ne nasjedaju na provokacije”, da se strpe još malo jer ćemo uskoro imati “rasplet situacije”.

Iako ste zastupnik u državnom parlamentu, dolazite iz entiteta Republika Srpska i pratite sva dešavanja. NSRS je usvojlila Prijedlog zakona kojim se uvodi rezervni sastav policije. Kako komentarišete usvajanje ovog zakona? Misija OSCE-a poziva entitetske vlasti da odustanu od uspostave rezervnog sastava policije?

Nije ovo prvi zakon koji je donesen u NSRS-u, a da se poslije stavio u ladice i da se na njega zaboravilo. Mislim da će biti isto i s ovim zakonom. Ovo je čista provokacija. Navedeno je da je razlog za donošenje zakona bio nedostatak policijskog kadra, ali to su trebali uraditi raspisivanjem konkursa i popunom MUP-a RS. Ovo je skretanje pažnje Dodika i on je sve nervozniji kako se približava konačnom datum izricanja presude. Pozivam sve građane u BiH da ne nasjedaju, da se strpe još malo jer ćemo uskoro imati rasplet situacije.

Ako pogledamo širi historijski kontekst o ulozi rezervnog sastava MUP-a RS tokom rata i zločina koje su počinili, koliko je ovim potezom ponovo unesen strah, nervoza i neizvjesnost kod samih građana, prije svega kod bošnjačkih i hrvatskih povratnika u RS-u?

Namjerno je izabrao taj naziv “rezervni sastav” da asocira na taj ratni period. Kao što sam rekao, to je čista provokacija.

Lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović još jednom je izbačen sa sjednice NSRS-a. Predsjedavajući Nenad Stevandić je tražio da poslanici glasaju da Vukanović bude izbačen sa sjednice s obrazloženjem da je prije dva dana na sjednici kolegija pokušao fizički nasrnuti na njega. Svjedočimo li političkom nasilju u entitetskoj skupštini?

Nije to samo političko nasilje u NSRS-u, oni su to nasilje prenijeli i na ulicu. I sam sam svjedok verbalnih napada. Očigledno im najviše smeta Vukanović koji ne šuti i ne povlači se iz borbe. Ovo je i odraz slabosti jer čim nemaju protuargumente oni idu sa vrijeđanjem i provokacijama. Vidjeli smo da su spominjali pokojnu ženu Crnatka, to je sramno.

Raspravljalo se i o rebelansu entitetskog budžeta kojim je, između ostalog, iznos za lobiranje i predstavništva RS-a u inostranstvu povećan za više od 40 miliona KM. Može li se ovim spasiti i ugled, ali i privreda RS-a ili je bacanje novca?

Nisu te pare izdvojene za lobiranje za RS, nego za lobiranje za Dodika, njegovu porodicu i ljude iz njegovog okruženja. Narativ SNSD-a je da oni poistovjećuju Dodika sa RS-om. To nije istina. Ovdje se ne vodi proces protiv RS-a nego protiv Dodika. On apsolutno ne vodi računa o RS-u niti računa o srpskom narodu. Da vodi on bi odavno podnio ostavku.

Poznato je da je RS i do sada izdvajala ogroman novac za lobiranje, posebno u SAD-u. Je li to pokušaj da aktuelna vlast priđe Donaldu Trumpu, a sve to je na neki način potvrdio i dolazak lobiste Roda Blagojevicha u Banjaluku na poziv Dodika. Međutim hladan tuš je upravo bio za vrijeme Blagojevichevog boravka u Banjaluci kada je Trump objavio da sankcije Dodiku ostaju još najmanje godinu dana?

To su bukvalno bjelosvjetski prevaranti. Blagojevich je osuđen u Americi na 15 godina zatvora i onda ga je pomilovao Trump. On nema nikakvog uticaja na politiku, a kad je imao nije se uopšte bori za srpske interese. I sad kad je nanjušio pare sad kao brine o svome porijeklu. Nihje prvi put da Dodik baca pare na prevarante. Sjetitet se kako je Vlada RS-a primila čovjeka koji se predstavljao kao arapski šeik. Poprilično neozbiljno djeluju po tom pitanju i očigledno su naivni po pitanju međunarodne politike. Da je Dodika zaista interesovalo međunarodno pozicioniranje RS-a tražio bi da mu pripadne Ministarstvo vanjskih polsova BiH, ali je on tražio finansije i UIO kako bi preuzeo 100 miliona KM za kumovu zgradu. To su pravi prioriteti Milorada Dodika.

