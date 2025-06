Potvrđeni novi slučajevi leptospiroze u Sarajevu

Zavodu za javno zdravstvo u protekla 24 sata prijavljene su još tri oboljele osobe od leptospiroze na području Kantonu Sarajevo, te je ukupno oboljelo 67 osoba.

Jučer je broj prijavljenih slučaja bio 64, a danas 67.

Iz Zavoda navode da su na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na današnji datum hospitalizirana dva pacijenta, te da nema slučajeva sa smrtnim ishodom.

Prema podacima Zavoda oboljela je 51 osoba sa područja Općine Novi Grad, sedam na područja Općine Centar, šest na području Ilidže, dvije sa područja Novog Sarajeva i jedna sa područja Općine Stari Grad.

Dodaju i da su oboljele 52 osoba starosne dobi od 30 do 65 godina, devet osoba su starosne dobi od 20 do 29 godina, pet imaju preko 66 godina i oboljela je i jedna osoba starosne dobi od 15 do 19 godina.

Podsjetimo, epidemija zaraznog oboljenja leptospiroze u Kantonu Sarajevo proglašena je 23. maja 2025.

Leptospiroza je bakterijska infekcija od koje obolijevaju i životinje i Ijudi. Uzrokuje je bakterija iz roda Leptospira. Bolest je rasprostranjena u cijelom svijetu.

Kod ljudi uzrokuje širok spektar simptoma, ali može proteći i bez kliničkih simpoma i znakova bolesti. Simptomi koji se mogu javiti su: visoka temperatura, glavobolja, bolovi u stomaku, bolovi u mišićima, povraćanje, žutilo kože i beonjača, proliv ili osip. Kod neliječenih bolesnika može doći do oštećenja bubrega, upale moždanih ovojnica (meningitisa), oštećenja jetre i respiratornih poremećaja. U težim slučajevima moguć je i smrtni ishod. Leptospire uzrokuju promjene na sitnim krvnim sudovima,ćelijama jetre i bubrega, gdje se i odvija patološki proces, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari