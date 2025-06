U BiH danas i narednih dana sunčano, za Bajram će temperature rasti i do 35 stepeni

Poslijepodne ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne je moguć lokalni pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka će se kretati od 27 do 33 stepena.

U srijedu 4. juna 2025. bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 21, a dnevna od 28 do 34 stepena.

U četvrtak 5. juna 2025. također će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 21, a dnevna od 28 do 34 stepena.

U petak 6. juna 2025. bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

I u subotu 7. juna 2025. bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, a dnevna od 29 do 35 stepeni Celzija, prenosi N1.

