RED KIŠE, RED SUNCA: Stiže promjena vremena, donosimo prognozu za narednih nekoliko dana…

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne i dio večeri lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i sjevernim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 °C.U ponedjeljak sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne, u većem dijelu zemlje, se očekuje kiša i lokalni pljuskovi koji na jugu i jugozapadu zemlje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 °C,piše Slobodnabosna

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne na krajnjem jugu zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 24 °C.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadnu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

