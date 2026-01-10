Iranska državna TV emitovala snimke posljedica nereda: Spaljeni primjerci Kur’ana

Iranska državna televizija emitovala je snimke za koje navodi da prikazuju posljedice napada “naoružanih terorista” i vandala na vjerske objekte i javnu imovinu širom zemlje.U prilozima koji dominiraju državnim medijima prikazani su spaljeni primjerci Kur’ana, oštećena svetišta i demolirane džamije, što je izazvalo oštre reakcije zvaničnog Teherana.Prema navodima televizije, snimci iz Gorgana i drugih dijelova Irana, kako tvrde vlasti, pokazuju da su prvobitno mirni protesti preuzeti od nasilnih grupa. Dodaje se da vandalizam nije usmjeren samo protiv države, već i protiv vjerskih osjećanja iranskog naroda.

Oštro upozorenje

Istovremeno, širom zemlje danas su održani i kontraprotesti podrške vlastima i vrhovnom vođi Aliju Hameneiju.

Dok se održavaju sahrane pripadnika snaga sigurnosti stradalih u nedavnim nemirima, Obavještajna organizacija Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) uputila je oštro upozorenje.

IRGC je ponovio svoju “nepokolebljivu predanost” podršci iranskom narodu, poručivši da će se odlučno suprotstaviti svim pokušajima destabilizacije zemlje iza kojih, kako navode, stoje strane sile.

Hadi Tahan Nazif, glasnogovornik iranskog Vijeća čuvara ustava, nasilne nerede je pripisao stranom uplitanju koje je, prema njegovim riječima, iskoristilo mirne proteste građana zbog ekonomskih problema kako bi ugrozilo sigurnost zemlje.

Nazif je potvrdio da je među žrtvama nereda i jedan posmatrač Vijeća u Kazvinu te je izrazio saučešće porodicama poginulih pripadnika snaga sigurnosti i civila.

– Strano uplitanje pretvorilo je mirne proteste ljudi, usmjerene na egzistencijalne zahtjeve, u nerede i haos – istakao je Nazif, aludirajući na “skrivene ruke” neprijateljskih elemenata,pišeAvaz

Oglasio se ajatolah

Vrhovni vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejid Ali Hamenei, jučer je oštro osudio uništavanje javne imovine. U obraćanju je naveo da vandali pale i razaraju zgrade u Teheranu i drugim gradovima kako bi “udovoljili američkom predsjedniku”.

Osvrćući se na sukobe iz juna 2025. godine, Hamenei je izjavio:

– Američki predsjednik Donald Tramp na svojim rukama ima krv više od 1.000 Iranaca – rekao je Hamenei, dodajući da je Tramp priznao da je naredio napade tokom dvanaestodnevnog rata u junu 2025. godine, u kojem su stradali vojni komandanti, naučnici i obični građani.

Ajatolah Hamenei poručio je da Islamska Republika, izgrađena na žrtvama stotina hiljada ljudi, neće ustuknuti pred vandalima niti tolerisati “plaćenički odnos prema strancima”. Pozvao je iransku omladinu na jedinstvo i spremnost, naglašavajući da će ujedinjena nacija nadvladati sve neprijatelje.

