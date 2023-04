Vlada RS odobrila 7,8 miliona KM za povećanje plata radnicima

na ime podsticaja za povećanje plate radnika, a u skladu sa finansijskim planovima potrošnje za period 01.01 – 30.06.2023. godine.

Navedena sredstva su namijenjena za isplatu subvencija privrednim subjektima za obračunski period od 01.07.2022. godine do 31.12.2022. godine u kojem je izvršeno stvarno povećanje plate radnika, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske i ispunjenju uslova iz Pravilnika o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika kojim su privredni subjekti stekli pravo na isplatu određenih iznosa sredstava.

Prema rješenjima navedenih propisa, za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za povećanje plate radnika ne raspisuje se javni poziv, a privredni subjekti imaju rok od 60 dana nakon isteka obračunskog perioda za koji traže podsticajna sredstva da podnesu zahtjev za podsticaj.

Vlada Republike Srpske je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2023 – 2025. godine, koji je izrađen u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama Republike Srpske koji su nosioci realizacije pojedinih projekata i aktivnosti.

Strategija definiše prioritete i strateške ciljeve razvoja industrije od kojih su najvažniji povećanje proizvodnje više faze prerade, smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje zaposlenosti i povećanje investicija u industriji, te smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu.

Novim Akcionim planom razrađena je okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih strateških projekata, drugih potencijalnih projekata i aktivnosti u periodu 2023. do 2025. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Projekta CEB2.

Jedan od najvažnijih projekata koje Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije sprovodi je Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB2.

Cilj ovog projekta je da se interno raseljenim licima koja su bila primorana da napuste svoje domove tokom ratnih dejstava 1992–1995. godine i drugim ugroženim stanovnicima alternativnih vidova smještaja osigura trajno stambeno rješenje i, po potrebi, institucionalna njega prilagođena stepenu ugroženosti korisnika.

Kroz ovaj projekat na području Republike Srpske biće zbrinute 703 porodice. Do sada je završeno i useljeno ukupno 485 stambenih jedinica, i to: 355 stanova i 130 smještajnih kapaciteta u ustanovama. U toku je izgradnja 218 stambenih jedinica, a završetak radova i useljenje korisnika planirano je do kraja 2023. godine: u prvoj polovini godine u Istočnom Novom Sarajavu 23 stana i u Zvorniku 37 stanova, a do kraja godine u Bijeljini 12 stanova, u Nevesinju 12 stanova i u Doboju 134 stana.

Projekat CEB2 se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Savjeta Evrope i ukupna vrijednost na nivou BiH iznosi 104.000.000,00 evra, od čega je 60.000.000,00 evra kreditnih sredstava.

Za korisnike na teritoriji Republike Srpske ukupna vrijednost Projekta iznosi 29.178.194,00 evra, od čega je 18.169.413,00 evra kreditnih sredstava, a 11.008.781,00 evro su doprinosi lokalnih zajednica kroz zemljište, zgrade, plaćanje dozvola, saglasnosti i druge troškove vezane za izgradnju i infrastrukturu.

Implementacija Projekta CEB2 na području Republike Srpske se odvija planiranom dinamikom i svi potprojekti biće završeni do kraja 2023. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Regionalnog stambenog programa (RSP) na području Republike Srpske.

Sekretarijat realizuje i Regionalni stambeni program (RSP) i to po posebnim procedurama propisanim od Razvojne Banke Savjeta Evrope.

Koordinirajuću ulogu u realizaciji ovog programa, kao i ulogu vodeće institucije, ima Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a na području Republike Srpske Program implementira Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije.

Procijenjeno je da su za ovu namjenu neophodna sredstva u iznosu od 101 milion eura, od čega bi 85,2 miliona eura bila donatorska sredstva, a 15,9 miliona evra finansirala bi BiH (Republika Srpska, Federacija BiH, Brčko Distrikt i zajedničke institucije BiH) kroz razne vidove nefinansijskog ili finansijskog doprinosa.

Za implementaciju Regionalnog stambenog projekta u BiH Skupština donatora je odobrila iznos od 127 miliona maraka, što predstavlja 85% vrijednosti Projekta. Uz vlastiti doprinos BiH od 15 % u iznosu od 22 mil. maraka, ukupna vrijednost potprojekata iznosi oko 150 mil. maraka. Uz grant podrške i vrijednost PDV-a od kojeg je ovaj Program oslobođen, investicioni iznos Projekta doseže blizu 180 miliona maraka.

Za Regionalni stambeni program je predviđen period od više godina te se iz tog razloga realizuje kroz šest potprojekata (BH1, BH2, BH3, BH4 , BH5 i BH6).

Kroz ovaj donatorski program na području Republike Srpske do sada je izgrađena ili rekonstruisana 1261 stambena jedinica, od čega 369 stanova uključujući i nedavno useljenu zgradu u naselju Ada u Banjoj Luci. U toku je izgradnja još 436 stambenih jedinica što znači da će do juna ove godine, kada je zvanično i kraj ovog programa, ukupno biti završeno 1697 stambenih jedinica.

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici upoznala se sa Informacijom o stanju obaveza Javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na dan 31.12.2022. godine.

Od ukupno 75 javnih zdravstvenih ustanova u 2022. godini pozitivno je poslovalo 45 javnih zdravstvenih ustanova, negativno je poslovalo osam ustanova. Ukupno 22 ustanove su poslovale u okviru trezorskog sistema i ne iskazuju finansijski rezultat (18 domova zdravlja i četiri zavoda). Pozitivan rezultat ostvario je i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zadužila je direktore Javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da obezbijede pozitivno poslovanje ustanova kojim rukovode, te da osiguraju ažurno i tačno finansijsko izvještavanje, a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske aktivno prati finansijsko poslovanje Javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te predlažu mjere i modele za izmirenje obaveza ustanova zdravstvenog sistema kako bi se osigurala njihova finansijska stabilnost i kontinuitet poslovanja. Takođe, zadužuju se jedinice lokalne samouprave da aktivno prate finansijsko poslovanje domova zdravlja i ambulanti porodične medicine, čiji su osnivači, te obezbjede finansijsku i drugu materijalno tehničku podršku potrebnu za efikasno i stabilno funkcionisanje istih.

Na osnovu prikupljenih podataka od javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ukupne obaveze FZO i JZU-a na kraju 2022. godine, u odnosu na 2021. godinu, su manje za 11,51%. U ukupnim obavezama JZU-a su iskazane i obaveze 22 JZU-e koje su poslovale u okviru trezorskog sistema. Međutim, imajući u vidu da je 2022. godine došlo do promjene određenih propisa kojima je regulisana oblast poreza i doprinosa (uvedena bruto plata), računovodstva, način finansijskog izvještavanja, te da je 16 JZU ušlo u trezorski sistem, važno je napomenuti da finansijski podaci za 2022. godinu nisu u potpunosti uporedivi sa podacima iz prethodnog perioda.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je osnivač 20 javnih zdravstvenih ustanova i to: jednog Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (koji obezbjeđuje tercijarni nivo zdravstvene zaštite), devet bolnica, šest zavoda, tri specijalne ustanove, jednog Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (koji obezbjeđuju sekundarni nivo zdravstvene zaštite), kao i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Jedinice lokalne samouprave su osnivači 55 javnih zdravstvenih ustanova, od čega su 54 doma zdravlja i jedna ambulanta porodične medicine. Ove ustanove obezbjeđuju primarni nivo zdravstvene zaštite

