Dodik opet vrijeđao Schmidta, spominjao genocid i pitanje imovine

Na početku je komentarisao situaciju u FBiH u kojoj se vodi politička borba oko formiranja Vlade.

“I dalje pozicija Srba ostaje veoma loša u Federaciji BiH. Ona je kamuflirana raznim njihovim potezima koji idu na to da prikazuju nešto što nije stvarnost, neke iluzije, ali čitava Bosna je takva.To je duboko promašena i nefunkcionalna zemlja. Ono što se dešava u Federaciji se prenosi na Bosnu”, kazao je.

Govorio je o podaničkom mentalitetu onih koji podržavaju visokog predstavnika u BiH pa se onda obrušio na Christiana Schmidta.

“Ako tu opet stavite činjenicu da jednom prihvataju, a jednom ne prihvataju Schmidta koji je lažan svakako, i nema nikakve ingerencije. To je podanički mentalitet koji je spreman da prihvati svako tutorstvo i tutora, koji se nimalo ne razlikuje od tutora koji je bila Austrougraska ovdje. Niko ga nije izabrao, on govori šta mi treba da radimo, prijeti, govori o genocidu kojeg su sunarodnici njegovi počinili. Njemačka je za respekt u smislu ekonomije, ali ne da nam govore šta je ispravno i u dva rata su nam pobili gotovo pola populacije. Sve što govore je u funkciji toga da nestanemo”, rekao je,piše

Onda se dotakao i pitanja imovine. Ustavi sud BiH kaže da imovina pripada državi, Dodik ne misli tako.

“I ova priča o imovini koju žele sada da kamufliraju da je malo sklone s teme. To će biti ključno pitanje. Imovainu mi koristimo kako nam je dao Ustav BiH. Ako oni misle da treba nešto drugo, nek probaju. Mi u tom procesu učestvovati nećemo. Još u Dejtonu kada je donesen Ustav BiH piše da imovina pripada entitetima. Sve drugo je kamuflaža i nemaju tu silu da to nametnu. Prošlo je to vrijeme”, zaključio je Dodik,piše N1

Facebook komentari