U naredna dva jutra na ovom lokalitetu temperature se u ranim jutarnjim satima mogu približiti i dvocifrenom minusu, objavljeno je na Facebook stranici BH Meteo.Nevjerovatan temperaturni kontrast između jutarnjih i dnevnih temperatura s obzirom na to da u Mostaru dnevne temperature dosežu i do 30 stepeni. To je razlika od gotovo 40 stepeni na udaljenosti manjoj od 150 km vazdušne linije. To je naša BiH – naveli su na ovoj stranici,piše Avaz
Razlika skoro 40 stepeni Celzijusa: Ujutro u BiH minus osam, preko dana i do 30 u plusu
U naredna dva jutra na ovom lokalitetu temperature se u ranim jutarnjim satima mogu približiti i dvocifrenom minusu, objavili su meteorolozi
U Rakitnici, jednom od najhladnijih bosanskohercegovačkih sela (mrazišta) jutros je izmjereno čak minus osam stepeni Celzijusa.