Trump odbio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog moreuza

Američki predsjednik Donald Trump odbio je najnoviji prijedlog Irana kojim bi Hormuški moreuz bio ponovo otvoren, a pregovori o iranskom nuklearnom programu nastavljeni.„Odbijam njihov prijedlog“, rekao je Trump novinarima ispred Bijele kuće, odgovarajući na pitanje o inicijativi Teherana.

Prema iranskom planu, Hormuški moreuz bio bi otvoren u roku od sedam dana, dok bi istovremeno bio uspostavljen prekid neprijateljstava i nastavili se pregovori o nuklearnom programu.

Iran je, prema prijedlogu koji je SAD dostavljen preko posrednika, od Washingtona zatražio da u roku od sedam dana ispuni određene uslove kako bi pregovori mogli biti obnovljeni.

Teheran traži ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava te ukidanje sankcija na izvoz nafte.

Prijedlog predviđa i prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban. Zauzvrat bi Iran omogućio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za svjetsku trgovinu energentima.

Iran je svoju diplomatsku inicijativu predstavio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u New Yorku. Teheran je saopćio da je prijedlog Washingtonu proslijeđen uz posredovanje Katara.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je da je sve spremno za provedbu plana ukoliko Sjedinjene Američke Države pokažu ozbiljnost.

„Spremni su odmah otvoriti moreuz samo da postignu dogovor jer gube na svim frontovima. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj dogovor ne bi bio prihvatljiv“, rekao je Trump,piše Avaz

Prema navodima Wall Street Journala, koji se poziva na neimenovane američke zvaničnike, Trump je privatno skeptičan prema mogućnosti da bi Iran ispunio svoje obaveze. List navodi i da smatra mogućim nastavak američke vojne kampanje nakon novembarskih izbora. Riječ je o navodima neimenovanih izvora, a ne o javno potvrđenoj odluci američke administracije.

Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan izjavio je da je Teheran spreman za razgovore o nuklearnom programu, ali je istakao da njegova zemlja neće prihvatiti „zastrašivanje ili pritisak“.

Najnoviji prijedlog tako za sada nije doveo do dogovora između Washingtona i Teherana, dok pitanje ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i dalje ostaje jedno od ključnih pitanja u aktuelnoj krizi.

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