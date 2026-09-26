Obilne kiše potopile Bangkok: Vlasti proglasile katastrofu u svih 50 okruga

Vlasti Bangkoka u subotu su proglasile stanje katastrofe zbog poplava u cijeloj tajlandskoj prijestolnici, nakon gotovo 48 sati obilne kiše koja je poplavila kuće, prodavnice i saobraćajnice, dok su se stanovnici na pojedinim područjima kroz vodu probijali do struka.Premijer Tajlanda Anutin Charnvirakul skratio je boravak u Londonu i vratio se u zemlju nakon što je, prema podacima zvaničnika, u pojedinim dijelovima Bangkoka između četvrtka poslijepodne i subote ujutro palo više od 300 milimetara kiše.

„Voda i dalje nadolazi. Sada je teško izaći. Voda mi je otprilike do struka“, rekla je 67-godišnja Somkid Pheuk-ngam, prodavačica koja živi u blizini kanala sjeverno od centra Bangkoka.

„Ne mogu nikuda. Već dva dana držim prodavnicu zatvorenom“, rekla je za AFP.

Bangkok nije stranac obilnim padavinama, a septembar je vrhunac kišne sezone, ali više stanovnika navelo je da je situacija ovog puta teža nego inače.

„Čini mi se da za sve ove godine koliko živim ovdje nikada nisam doživio nešto slično, da kiša neprestano pada danima“, rekao je 63-godišnji stanovnik Anutin Meechamnan.

Bangkoška gradska uprava (BMA) proglasila je stanje katastrofe u svih 50 gradskih okruga, čime lokalne službe dobijaju posebna ovlaštenja za djelovanje.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt rekao je u subotu poslijepodne da se situacija „stabilizovala“.

„Ako više ne bude kiše na ovom području, problem će biti riješen“, kazao je.

Dodao je da bi, ukoliko kiša prestane, za povlačenje poplavnih voda moglo biti potrebno dva do tri dana.Privremena skloništa

Gotovo neprekidna kiša od četvrtka poslijepodne napunila je mrežu kanala u Bangkoku, zbog čega je mutna voda prodrla u okolne kuće, restorane, prodavnice i uličice.

„Naš problem je što su kanali puni“, rekao je Chadchart.

Dodao je da vlasti sarađuju sa susjednim provincijama kako bi vodu preusmjerile na druge strane i smanjile količinu vode koja ulazi u Bangkok.

Nekada nazivan „Venecijom Istoka“, Bangkok je izgrađen na nekadašnjem močvarnom području i nalazi se oko 1,5 metara iznad nivoa mora.

Bangkoška gradska uprava ranije je saopćila da crpne stanice rade punim kapacitetom i da zajedno ispumpavaju oko 1.200 kubnih metara vode u sekundi.

Novinari AFP-a zabilježili su stanovnike koji su kroz visoku vodu gazili ili gurali motocikle u nekoliko istočnih dijelova Bangkoka, dok su automobili na jednoj od glavnih saobraćajnica bili djelimično potopljeni.

U četvrti Bang Bua jedna žena pokušavala je spasiti robu iz svoje prodavnice dok je voda dosezala do njenih bedara.

Khem Amnueilaph, zaposlenik jedne kompanije koji živi u istočnom dijelu Bangkoka, rekao je da je voda u njegovom naselju bila „iznad nivoa koljena“.

„Moja kuća je nova i podignuta je iznad tla, ali neke stare kuće u blizini već su poplavljene“, rekao je 36-godišnjak za AFP telefonom.

„Imam hrane za dva do tri dana, ali kasnije ću možda morati gaziti kroz poplavnu vodu da bih došao do hrane. Nemam pojma kako ću u ponedjeljak doći na posao“, dodao je.Prazne police

U pojedinim prodavnicama police su do sredine dana ostale prazne jer su građani pohrlili po osnovne potrepštine.

Chadchart je rekao da je poplavljeno najmanje 13 glavnih saobraćajnica, ali je pozvao građane da ne strahuju od moguće nestašice hrane.

„Građani ne trebaju paničiti“, poručio je.

Oko 980 ljudi trenutno se nalazi u privremenim skloništima, dok su vlasti 36 osoba koje su nepokretne prebacile u bolnice. Grad je također pripremio milion vreća s pijeskom.

Uprkos očekivanjima da će se voda povući, vlasti Bangkoka saopćile su da će škole u ponedjeljak biti zatvorene, dok je dijelu službenika preporučeno da rade od kuće.

Prema podacima bangkoškog odjela za odvodnju i kanalizaciju, septembar je ove godine kišniji od uobičajenog,piše Vijesti

U glavnom gradu je od 1. do 25. septembra zabilježeno 487 milimetara kiše, u poređenju s prosjekom od gotovo 269 milimetara za isti period između 1991. i 2020. godine.

Naučnici upozoravaju da će intenzitet i učestalost ekstremnih vremenskih pojava rasti kako se planeta nastavlja zagrijavati zbog emisija iz fosilnih goriva.

Poplave su u subotu prijavljene i u 21 provinciji širom Tajlanda, prema podacima Odjela za prevenciju i ublažavanje posljedica katastrofa. Za nedjelju se očekuju nove padavine.

U velikim poplavama koje su 2011. godine pogodile jugoistočnu azijsku zemlju poginulo je više od 500 ljudi, dok su milioni domova pretrpjeli štetu

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