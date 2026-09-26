Čović prijeti: Izbor člana Predsjedništva BiH bez većinske hrvatske podrške vodi u blokadu institucija

U razgovoru za Radioteleviziju Herceg-Bosne Čović je govorio o izbornoj kampanji, političkom predstavljanju konstitutivnih naroda, kandidaturi Darijane Filipović za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, odnosima među političkim strankama, funkcioniranju državnih institucija te perspektivi Bosne i Hercegovine.

Kao ključne razloge zbog kojih građani trebaju iskoristiti svoje biračko pravo naveo je stanje unutar hrvatskog biračkog tijela, dugotrajne blokade institucija BiH i širi međunarodni politički kontekst.

“Koliko god mi svaki put kažemo da su neki izbori historijski, mislim da su opći izbori ’26. godine izuzetno važni”, kazao je Čović.

Govoreći o političkim odnosima unutar hrvatskog korpusa, Čović je upozorio na ono što je opisao kao pojavu “klice razdora”, naglašavajući potrebu očuvanja zajedničkog političkog djelovanja.

Osvrnuo se i na stanje u institucijama Bosne i Hercegovine, navodeći da njihovo otežano funkcioniranje traje duže vrijeme. Kao poseban problem izdvojio je i neusklađenost u vođenju vanjske politike.

Prema njegovim riječima, nakon izbora bit će posebno važno ko će predstavljati građane BiH i na koji način će biti formirana vlast.

“Vjerujem da postoji interes za ovaj prostor jer se nalazimo u središtu evropskog prostora, i s te strane moramo voditi računa koga ćemo izabrati, ko će nas predstavljati i kako uspostaviti vlast koja će funkcionisati”, rekao je.

O kandidaturi Darijane Filipović

Govoreći o aktivnostima HDZ-a BiH uoči izbora, Čović je atmosferu u kampanji ocijenio kao “dosta dobru”. Istakao je da, prema njegovim riječima, među građanima postoji veći interes nego tokom prethodnih općih izbora.

Posebnu pažnju posvetio je kandidaturi Darijane Filipović za hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Filipović je u aprilu ove godine potvrđena kao kandidatkinja HDZ-a BiH, a podršku njenoj kandidaturi dao je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Čović je izrazio zadovoljstvo njenim dosadašnjim angažmanom u kampanji, tvrdeći da podrška njenoj kandidaturi postoji i izvan hrvatskog biračkog tijela.

“Ona je mlada osoba, a opet puna iskustva, energije i odlučnosti da djeluje”, kazao je Čović.

Govoreći o rezultatima istraživanja javnog mnijenja, Čović je naveo da, prema anketama međunarodnih institucija koje je spomenuo, Filipović ima značajnu prednost u odnosu na kandidata kojeg je opisao kao trenutno drugoplasiranog.

Čović pritom nije naveo konkretne izvore, nazive istraživanja niti njihove rezultate, zbog čega se njegove procjene mogu tretirati kao njegova tvrdnja.

“Potpuno smo rasterećeni od prošlosti”

Čović se osvrnuo i na način na koji druge političke stranke vode predizbornu kampanju, posebno kritizirajući, kako je rekao, vraćanje na ratne teme i međunacionalne podjele.

“Digitalna generacija mladih ljudi jednostavno očekuje nešto drugo, dok je naša kampanja bazirana na potpuno drugačijim vrijednostima: kako osigurati mir i sigurnost u ovom prostoru, kako dati razvojnu dimenziju, motive mladim ljudima da ovdje vide mjesto za život, uz onaj element jednakopravnosti o kojem stalno pričamo”, kazao je.

Kritike o obrazovanju i porodici

Tokom intervjua Čović je komentirao i kritike koje se u javnosti odnose na njegovo obrazovanje, kao i navode povezane s njegovom porodicom.

On je takve teme povezao s pitanjem političke i opće kulture, navodeći da se, prema njegovom mišljenju, dio tih pitanja u javnom prostoru ponavlja još od devedesetih godina.

“Javna sam ličnost gotovo 40 godina i navikao sam na svašta; sve teme koje danas slušate reciklirane su još iz devedesetih godina. Baviti se time je gubljenje vremena”, kazao je Čović.

Poručio je da se HDZ BiH neće fokusirati na takve napade, već da će pažnju tokom kampanje usmjeravati na pitanja koja se odnose na budućnost zemlje.

Izborni zakon i pitanje “legitimnog” političkog predstavljanja

Među najvažnijim temama razgovora bilo je i pitanje izmjena Izbornog zakona BiH, posebno u kontekstu izbora članova Predsjedništva BiH.

Čović je izrazio očekivanje da bi do narednih izbora trebalo doći do rješavanja pitanja koja se odnose na legitimnost političkog predstavljanja i ustavnu ravnopravnost konstitutivnih naroda.

“Uvjeren sam da su i oni shvatili da moramo riješiti pitanje Izbornog zakona kako bi hrvatski narod birao svog najboljeg predstavnika između više kandidata”, kazao je Čović.

Ponovio je svoj stav da činjenica da člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mogu birati i birači koji se ne identificiraju kao dio hrvatskog biračkog tijela predstavlja problem kada je riječ o legitimnom političkom predstavljanju.

Čović je istovremeno iznio procjenu da bi eventualni ponovni izbor člana Predsjedništva BiH kojeg ne bi podržala većina hrvatskih birača mogao imati posljedice po funkcioniranje institucija.

“Rekao sam da ne vjerujem u to, jer komuniciramo sa svim bitnim predstavnicima bošnjačkih stranaka još od oktobra prošle godine. Ako bi se to hipotetički desilo, to bi dovelo do potpunog zastoja u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine. Bojim se da Vijeće ministara nikada ne bi bilo uspostavljeno, a rad Vlade Federacije bi potpuno stao. Bolje je i ne razmišljati o takvom crnilu, jer je jednakost tri naroda ključ za novu i modernu Bosnu i Hercegovinu. Ne tražimo ništa više od drugih, ali ne pristajemo na manje. Uvjeren sam da je većina u bošnjačkom narodu shvatila da smo mi predvodnici svih pozitivnih procesa”, dodao je on.

Odbacio tvrdnje o “prezastupljenosti” Hrvata

Komentirajući ranije izjave Bakira Izetbegovića o navodnoj prezastupljenosti Hrvata u institucijama BiH, Čović je takvu ocjenu odbacio.

“Ni izbliza. Taj narativ služi samo kao alibi za prevare i opravdanje hegemonije”, rekao je Čović.

Njegov je stav da ustavni status konstitutivnih naroda ne podrazumijeva da politička prava trebaju biti određena isključivo brojnošću stanovništva.

Čović je također tvrdio da su Hrvati uklonjeni s pojedinih rukovodećih funkcija u državnim agencijama i ministarstvima.

“Ne želimo Bosnu i Hercegovinu koja stoji u mjestu”

Govoreći o političkoj viziji HDZ-a BiH, Čović je naveo da njegova stranka ne podržava ni separatističke ni unitarističke koncepte uređenja države.

“Mi ne želimo Bosnu i Hercegovinu koja stoji u mjestu, mi gradimo evropsku Bosnu i Hercegovinu sa jasno usklađenim unutrašnjim odnosima”, kazao je.

Dodao je da HDZ BiH kao jedan od svojih prioriteta vidi očuvanje političkog zajedništva unutar Hrvatskog narodnog sabora, kao i ostvarivanje jednakopravnosti konstitutivnih naroda,pišu Vijesti

O ulozi Hrvatske u BiH

Na kraju intervjua Čović se osvrnuo na ulogu Republike Hrvatske i njenu podršku Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovom tumačenju, Hrvatska kroz svoje institucije, kao i djelovanje Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem, podržava interese Hrvata u BiH.

“Hrvatska ima ustavnu obavezu da brine o Hrvatima izvan njenih granica, a ta strateška saradnja je jedini način da osiguramo poštivanje naših prava dok se unutrašnji Izborni zakon konačno ne riješi”, rekao je Čović.

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