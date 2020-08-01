Igoru Štimcu zabranili da uđe na stadion u Širokom Brijegu

Međutim, kako je na Facebooku napisao vijećnik Gradskog vijeća Široki Brijeg i kandidat na predstojećim izborima Josip Pinjuh, Igoru Štimcu je bio zabranjen ulazak u VIP ložu stadiona u Širokom Brijegu.

Razlog je, navodi Pinjuh, taj što se Štimac pojavljivao u javnosti sa Zdenkom Lučićem, kandidatom za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kao i sa ostalim liderima Hrvatske Petorke.Igor je stigao na Pecaru na poziv svog donedavnog pomoćnika koji je preuzeo NK Široki, ali se na ulasku u ložu suočio sa neočekivanom situacijiom. Najveće ‘mu*o’ vatrenih naletilo je na HDZ zid, kako sam i rekao u Podcastu, klub je privatiziran bez privatizacije”, napisao je Pinjuh, pa nastavio:

“Gospodo možemo voljeti ili mrziti Štimca ali on je ikona i osoba koja je dovela hrvatsku repku na Pecaru. Osoba koja je bila jedan od glavnih motora Vatrene generacije. Ali vam ne zamjeramo i opraštamo jer vi koji sada vodite klub ne pamtite ta vremena jer vas sport u to doba nije zanimao niti ste ga pratili. Vas sport zanima samo iz interesa i želje za pojavljivanjem u javnosti. Izbori će proći i netko će pobjediti, ali ovdje je Široki gubitnik jer ste navukli ljagu na nas da smo sirovine žešće”.

“Gospodo malo ste si previše dali za pravo. Igor je ipak gospodin koji je otišao kupiti ulaznicu i sjesti među normalne ljude”, napisao je Josip Pinjuh, inače nosilac liste za Skupštinu Zapadnohercegovačkog kantona ispred Petorke.

Facebook komentari