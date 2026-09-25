Deblokiran račun BHRT-a: Radnicima konačno mogu biti isplaćene zarađene plaće

Račun Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT) zvanično je deblokiran nakon više od mjesec dana blokade, čime je privremeno zaustavljena kriza koja je ugrožavala funkcionisanje državnog javnog servisa i egzistenciju stotina zaposlenih.Potvrdio ministar

Informaciju o deblokadi potvrdio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, navodeći da je do nje došlo nakon njegove nedavne intervencije i apela upućenog nadležnom sudu.

– Prije nekoliko dana obratio sam se Općinskom sudu u Sarajevu i zatražio hitno postupanje, jer pravni spor ne smije dovesti u pitanje funkcionisanje BHRT-a, a posebno egzistenciju ljudi koji tamo rade. Drago mi je da je reakcija stigla brzo. Ovo ne rješava sve probleme BHRT-a, daleko od toga. Ali znači da javni servis može nastaviti funkcionisati, a radnici dobiti svoje plate koje su zaradili – poručio je Forto.

Račun BHRT-a bio je blokiran duže od mjesec dana, zbog čega su zaposlenici ostali bez redovnih plata i zdravstvenog osiguranja. Zbog finansijske situacije servis je prošle sedmice počeo i reducirati programski sadržaj.

Deblokada računa sada omogućava isplatu zarađenih plata, ali ne rješava dugogodišnji problem finansiranja državnog javnog servisa,piše Avaz

Neisplaćena RTV taksa

BHRT od Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) potražuje više od 109 miliona KM na osnovu prikupljene, ali neisplaćene RTV takse. Iako su višegodišnji sudski postupci već rezultirali pravomoćnim presudama u korist BHRT-a, sredstva još nisu prebačena na račun državnog servisa.

Na težak položaj BHRT-a ranije je upozorila i Evropska radiodifuzna unija (EBU), navodeći da bi eventualno gašenje državnog javnog servisa Bosnu i Hercegovinu ostavilo kao jedinu evropsku zemlju bez državnog javnog servisa.

Današnja deblokada donijela je privremeno olakšanje, ali pitanje dugoročnog i stabilnog finansiranja BHRT-a i dalje ostaje otvoreno.

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