Kada sat pomjeramo na zimsko računanje vremena?

Naime, posljednji vikend u oktobru rezervisan je za prelazak sa ljetnjeg na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu moguću nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazaljke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji.

Kada i kako vršimo podešavanje?

Zvanični prelazak odvija se u noći između subote, 24. oktobra, i nedjelje, 25. oktobra 2026. godine.

Tačno u 3.00 sata ujutru, vrijeme se vraća za 60 minuta unazad, na 2.00 sata.

Nedjelja će trajati 25 sati

To tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati, pa ćemo dobiti dodatnih sat vremena za odmor,pišu Vijesti

Šta ova promjena donosi našoj svakodnevici?

Vraćanjem sata dobijamo svjetlija jutra, što pogoduje svima koji rano ustaju i kreću na posao ili u školu. S druge strane, sunce će zalaziti znatno ranije, pa će se prvi večernji mrak spuštati već u kasnim popodnevnim satima.

Koje satove treba ručno podesiti

Većina savremenih pametnih uređaja, poput pametnih telefona, računara i televizora, automatski će sinhronizovati tačno vrijeme preko mreže. Ipak, ne zaboravite da ručno podesite klasične analogne časovnike, ručne satove i mjerače vremena u automobilima.

Iako je Evropska unija prije nekoliko godina pokrenula inicijativu o ukidanju sezonskog pomjeranja sata, konačni dogovor članica još nije postignut, pa nastavljamo sa tradicijom dvostrukog godišnjeg podešavanja satnica.

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