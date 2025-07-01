Stiže Super El Niño, mogao bi biti najjači u historiji

El Niño nastaje zbog neuobičajeno toplog mora u tropskom dijelu Tihog okeana i mijenja velike atmosferske struje koje određuju putanju oluja, padavina i hladnog zraka. Trenutni El Niño već je vrlo snažan, a prognostički modeli pokazuju da bi vrhunac mogao dosegnuti krajem jeseni ili početkom zime.

Očekuje se da će ovaj El Niño biti jedan od najjačih u historiji.

Za Evropu snažan El Niño u pravilu znači manje snijega nego inače, posebno u sjeverozapadnim i južnim dijelovima kontinenta te na sjeveru centralne Evrope. Razlog je češći dotok blažeg zraka s Atlantika i jačanje visokog pritiska s juga, zbog čega su temperature u nizinama često previsoke za snijeg.

U Sjevernoj Americi utjecaj je izraženiji i očekuju se velike regionalne razlike – neka područja mogu dobiti znatno više snijega, a druga mnogo manje.

Ipak, riječ je o prvim sezonskim prognozama. One pokazuju opći trend za cijelu zimu, ali ne mogu predvidjeti pojedinačna hladna razdoblja ili obilne snježne epizode, pa su odstupanja i dalje moguća.

Slijedi analiza najnovijih prognoza dva priznata sistema, ECMWF-a i UKMO-a, s naglaskom na područja s očekivanim odstupanjima u količini snijega. Analiza obuhvata sezonski prosjek te prognoze po mjesecima, koje treba posmatrati kao trenutne trendove, a ne kao fiksne scenarije.

Prognoza modela ECMWF

Prema modelu ECMWF, Evropu očekuje vrlo slaba snježna sezona. Na većem dijelu kontinenta predviđa se manje snijega od prosjeka, s izuzetkom planinskih područja poput Alpa te hladnijih regija na sjeveru i sjeveroistoku kontinenta.

Skijaška sezona ovisit će o nadmorskoj visini i lokaciji. Zbog dominantne blage zračne struje s Atlantika očekuje se manjak snijega u nizinama i na srednjim nadmorskim visinama. Područja u Alpama iznad 1.800 do 2.000 metara imaju dobre izglede za kvalitetan prirodni snijeg.

U decembru se u većini nizinskih krajeva očekuje manje snijega od prosjeka, osim na krajnjem sjeveru. Razlog je zapadno i jugozapadno strujanje zraka koje donosi padavine, ali i više temperature. Isti model, međutim, predviđa obilniji snijeg u Alpama i sjevernije.

U januaru se situacija ne mijenja značajno. Zadržava se greben visokog pritiska na jugu i nastavlja se zapadno strujanje. Ipak, neka područja u istočnom dijelu centralne Evrope, izvan planina, mogla bi zabilježiti nešto više snijega.

Februar je uobičajeno snježniji mjesec, no prognoza pokazuje da će postojani visoki pritisak uzrokovati najveći manjak snijega u centralnim, zapadnim i južnim dijelovima Evrope. Više snijega i dalje se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku.

Važno je naglasiti da prognoza „manje snijega od normale“ ne znači da snijega neće biti, već da će ga biti manje od višegodišnjeg prosjeka. Primjerice, područje koje u prosjeku ima metar snijega tokom zime moglo bi ove godine zabilježiti samo 25 centimetara.

Prognoza modela UKMO

Za pouzdanije dugoročne prognoze ključno je uporediti podatke iz više izvora. Zato se uz ECMWF koristi i model britanske meteorološke službe (UKMO). Njihovi podaci trenutno pokrivaju period od novembra do januara.

Sezonski prosjek modela UKMO za Evropu također pokazuje manje snijega od normale. Za razliku od ECMWF-a, ovaj model ne predviđa više snijega ni na višim nadmorskim visinama u centralnim dijelovima. Riječ je o prosjeku za period od novembra do januara, a na nižu vrijednost utječe i uobičajeno kasniji početak snježne sezone u novembru.

Prognoza za novembar pokazuje manjak snijega u većini područja, što upućuje na vrlo kasni početak sezone, čak i u planinama. Uzrok tome je polje visokog pritiska koje donosi toplije vrijeme i manje padavina,pišu Vijesti

Ni u decembru prognoza za snijeg nije povoljnija za veći dio kontinenta. Pojavljuju se naznake više snijega na višim nadmorskim visinama, ali u manjoj mjeri nego što to predviđa ECMWF.

U januaru nema poboljšanja za viša područja centralne Evrope, dok je u nizinama manjak snijega još izraženiji. Više snijega, slično prognozi ECMWF-a, očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku.

Oba modela slažu se da Evropu očekuje snježna sezona znatno slabija od prosjeka. Vremenom će dominirati greben visokog pritiska te zona niskog pritiska nad sjevernim Atlantikom, što će prema kontinentu usmjeravati topliji zrak sa zapada.

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