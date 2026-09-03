Bivši igrač Sarajeva potpisuje za Velež

Eldar Mehmedović trebao bi postati novi fudbaler Veleža.Kako je potvrđeno za “Avaz” iz izvora bliskih klubu, Mehmedovića sitnice dijele od potpisa ugovora sa Rođenim.

Već se povezivao s Veležom

Riječ je o fudbaleru koji se već povezivao s Veležom početkom augusta, ali do ozvaničenja saradnje tada nije došlo.

Ipak, prema informacijama Avaza sada su otklonjene i posljednje prepreke za njegov dolazak u redove Rođenih,piše Avaz

Bivši igrač SarajevaIme Eldara Mehmedovića poznato je ljubiteljima fudbala u našoj zemlji, s obzirom na njegov staž na bosanskohercegovačkim terenima.

Nosio je dresove Slobode, Sarajeva i dobojske Sloge, a nastupao je za Lokomotivu Zagreb te Spartak iz Subotice.

Facebook komentari