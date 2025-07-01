Prosječna plata u Federaciji skočila na 1.757 KM: Ko zarađuje najviše, a ko najmanje

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.757 KM i nominalno je viša za 2,5 posto, a realno viša za 2,7 posto u odnosu na prethodni mjesec.U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. godine nominalno je viša za 7,9 posto, a realno viša za 4,4 posto.

Najviša prosječna neto plata u julu ove godine evidentirana je u djelatnostima: Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje – 2.419 KM, Informacije i komunikacije – 2.385 KM, te Zdravstvena i socijalna zaštita – 2.369 KM.

Najniže prosječne neto plate bile su i u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) – 1.141 KM, Građevinarstvu – 1.348 KM i u Trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala – 1.375 KM, podaci su Federalnog zavoda za statistiku,pišu Vijesti

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za juli 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 2.750 KM i nominalno je viša za 2,6 posto, a realno viša za 2,8 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna bruto plata po zaposlenom za juli 2026. nominalno je viša za 8,3 posto, a realno viša za 4,7 posto.

U julu 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 545.626. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,6 posto.

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