Šveđani objavili spisak za Ligu nacija: U oktobru gostuju u Zenici

Selektor Graham Potter nije pozvao Anthonyja Elangu, koji je povrijeđen, dok su izostavljeni i Hugo Larsson i Williot Swedberg. Potter je odlučio izostaviti i iskusnog 37-godišnjeg golmana Kristoffera Nordfeldta.

Švedska će u okviru Lige nacija igrati protiv Rumunije, Poljske i Bosne i Hercegovine.

Prvi susret protiv BiH na rasporedu je 2. oktobra u Zenici.Među najpoznatijim imenima na spisku su Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg i Victor Lindelöf.

Švedska će u Ligi nacija nastupati u grupi B, a pobjednik grupe izborit će plasman u A diviziju,pišu Vijesti

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