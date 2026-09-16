Zmije najviše vole ovo mjesto u kući

S dolaskom hladnijeg vremena zmije mogu potražiti sklonište u kućama, podrumima, garažama i drugim prostorima u kojima je toplije.

Problem je što se mogu zavući na mjesta koja ukućani rijetko provjeravaju. Jedno od njih nalazi se iza frižidera ili zamrzivača.

Zašto baš iza frižidera?

Frižider tokom rada oslobađa toplotu na svojoj zadnjoj strani, pa prostor između uređaja i zida može biti topliji od ostatka prostorije. Osim toga, taj dio je uglavnom mračan, miran i skučen.

Takvi uslovi zmiji mogu pružiti zaklon od hladnoće, ali i zaštitu od ljudi.

Slična situacija moguća je i sa zamrzivačem koji se nalazi u garaži, podrumu ili na terasi. Ako u blizini postoje pukotine, otvori ili prostor uz zid, zmija može pronaći način da se uvuče i ostane skrivena.

Zmija traži zaklon, ali i stabilnu temperaturu

Kao hladnokrvna životinja, zmija zavisi od temperature okoline. Zbog toga može birati mjesta na kojima je toplije i gdje nema velikih temperaturnih promjena.

Važan joj je i osjećaj sigurnosti. Uski prostori između zida i uređaja pružaju malo svjetlosti i smanjuju mogućnost da je neko slučajno uznemiri.

Zato prilikom pregleda kuće ne treba gledati samo lako dostupna i vidljiva mjesta.

Kako provjeriti prostor iza uređaja?

Najvažnije je da ne gurate ruke u mračne i teško dostupne prostore.

Ako provjeravate prostor iza frižidera ili zamrzivača, koristite snažnu baterijsku lampu i držite sigurnu udaljenost.

Ako neki predmet treba pomjeriti, koristite duži alat, a ne ruke. Frižider ili zamrzivač pomjerajte pažljivo, a ako je potrebno, zatražite pomoć druge osobe.

Obratite pažnju i na moguće tragove, poput presvučene kože, izmeta ili poremećene prašine.

Pregledajte područje oko cijevi, ventilacionih otvora i pukotina u zidovima.

Presvučena koža može ukazivati na to da se zmija neko vrijeme zadržavala u blizini, ali sama po sebi nije dokaz da se životinja još uvijek nalazi na tom mjestu,piše Vijesti

Šta uraditi ako ugledate zmiju?

Ako primijetite zmiju, nemojte pokušavati da je uhvatite, ubijete ili istjerate metlom.

Najsigurnije je udaljiti se, zatvoriti prostor ako je to moguće i pozvati nadležnu službu ili stručnu osobu koja može ukloniti životinju.

Djeca i kućni ljubimci također trebaju biti udaljeni od zmije.

Nakon toga treba pregledati moguće ulaze u objekt, uključujući pukotine oko cijevi, vrata, ventilacione otvore i druge otvore kroz koje životinja može proći.

Zatvaranje takvih otvora može smanjiti mogućnost da se zmija ponovo uvuče u kuću.

Najbolja zaštita je ukloniti mjesta na kojima se zmija može sakriti i zatvoriti moguće ulaze u objekt, umjesto da se životinja pokušava pronaći ili istjerati na svoju ruku.

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