Općinski sud: Štrajk u Poreznoj upravi nezakonit

Navedenom presudom Općinski sud u Sarajevu, kako navode iz PUFBiH, poništio je Odluku o štrajku broj 03-1-6-37-4/26 od 3. jula 2026. godine, te zabranio tuženom – Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Sindikalnoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH – organizovanje i provođenje štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije BiH po osnovu Odluke o stupanju u štrajk od 3. jula 2026. godine i Najave štrajka broj 03-1-6-37-1/26 od 3. jula 2026. godine,pišu Vijesti

U saopćenju se dodaje kako Porezna uprava Federacije BiH uvažava i podržava nastojanja Sindikalne organizacije usmjerena na unapređenje radnopravnog i materijalnog položaja zaposlenika. Menadžment Porezne uprave Federacije BiH ostaje opredijeljen za zaštitu i unapređenje prava zaposlenika, kao i za stvaranje što boljih uslova za rad i ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava, uz poštivanje važećih propisa.

Porezna uprava Federacije BiH ostaje otvorena za dijalog sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Sindikalnom organizacijom Porezne uprave Federacije BiH te će, u okviru svojih nadležnosti, konstruktivno razmatrati sva pitanja od značaja za zaposlenike i podržavati zakonite načine za ostvarivanje njihovih prava, navodi se u saopćenju.

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