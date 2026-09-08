Užas na letu za Zagreb: Djevojčica (15) tiho pozvala stjuardesu, pa joj pokazala telefon sa strašnom porukom

Na međunarodnom letu prema Zagrebu prije nekoliko dana odvijala se prava drama koja je završila hapšenjem 61-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije, osumnjičenog za seksualno zlostavljanje djeteta, piše Jutarnji.Način na koji je cijeli slučaj otkriven posebno je potresan. Petnaestogodišnja djevojčica putovala je sama, a u jednom trenutku pozvala je stjuardesu i zamolila je da pogleda njen telefon.

Kada je stjuardesa uzela uređaj, na ekranu je pročitala poruku: “Mene je jako strah ovog čovjeka, možete li mi nekako pomoći?”

Stjuardesa reagovala bez panike

Shvativši da je djevojčici potrebna pomoć, stjuardesa je pokušala ostati pribrana kako muškarac ne bi posumnjao da je otkriven. Rekla je djevojčici da će joj pokazati gdje se nalazi toalet, a zatim ju je odvela do pilotske kabine.

Tamo je djevojčica ispričala šta se dogodilo. Navela je da je nepoznati stariji muškarac, čije se sjedište nalazilo pored njenog, počeo dodirivati po genitalijama još tokom pripreme za polijetanje.

Prema njenim riječima, muškarac se pritom pravio da joj pomaže da veže sigurnosni pojas.

Policija ga čekala na aerodromu

Iz pilotske kabine odmah je kontaktiran kontrolni toranj zagrebačkog aerodroma. Kada je avion sletio, muškarca je prilikom iskrcavanja na aerodromu “Franjo Tuđman” dočekala policija.

Policajci su ga pozvali da pođe s njima kako bi obavili razgovor, ali je slučaj ubrzo prerastao u kriminalističko istraživanje,piše Avaz

Muškarac je sa zagrebačkog aerodroma odveden u prostorije kriminalističke policije, a potom je slučaj proslijeđen Općinskom državnom odvjetništvu i sudu. Na kraju je završio u istražnom zatvoru u Remetincu.

Osumnjičeni negirao optužbe

Tokom ispitivanja 61-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije odbacio je optužbe. Tvrdio je da djevojčicu uopće nije dodirivao na način koji mu se stavlja na teret.

Prema njegovoj verziji događaja, samo joj je dodao sigurnosni pojas kako bi se mogla vezati.

Tužitelji su njegovo ponašanje okvalificirali kao bludne radnje.

Facebook komentari