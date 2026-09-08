Nedim Sladić najavljuje veliki preokret: “Zbogom crvene nijanse”

Nakon gotovo 40 dana obilježenih visokim temperaturama i izraženim toplinskim valovima, vremenska slika uskoro bi trebala biti drugačija.

Na to je ukazao meteorolog Nedim Sladić, koji je na Facebooku najavio dolazak nestabilnijeg vremena već od ovog vikenda.

– Goodbye crvene nijanse koje su nas pratile zadnjih 40 dana, napisao je Sladić, aludirajući na izražene temperature i meteorološke karte koje su tokom proteklog perioda bile u znaku crvenih tonova.

Prema njegovoj najavi, od ovog vikenda očekuje se nestabilnije vrijeme, uz pljuskove praćene grmljavinom,piše Avaz

Takvi vremenski procesi, kako navodi, bit će izraženiji uz Jadran i u predjelima koji su bliže jadranskoj obali.

Sladićeva objava dolazi nakon dugog perioda stabilnog, toplog i pretežno suhog vremena, pa bi predstojeća promjena mogla donijeti znatno dinamičnije vremenske prilike.

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