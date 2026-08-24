Džindić tvrdi da je češki ugalj zaustavio blok TE Tuzla: Najnoviji uspjeh Lakića i Trojke, šta je naredno što će uništiti?!

Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić u Facebook statusu iznio je niz ozbiljnih tvrdnji o stanju u Elektroprivredi BiH, nabavci uglja iz Češke, zastoju bloka Termoelektrane Tuzla i novim kreditnim zaduženjima.Džindić tvrdi da je nabavka uglja iz Češke, bez prethodnog tehničkog testiranja, dovela do problema u radu bloka TE Tuzla i napravila veliku štetu na kotlu.

U nastavku prenosimo njegov status u cijelosti:

– Nakon što je direktor Elektroprivrede uništio Elektroprivredu i većinu rudnika, krenuo je u ofanzivu dizanja kredita za kupovinu električne energije, a u suštini dio novca koristi za peglanje velikih minusa i nemogućnosti da nađe izlaz iz ove situacije.

Prije 15-ak dana podigli su kredit od 15 miliona KM za kupovinu električne energije, a pošto nemaju više energije ni novca, onda su krenuli u još jedno zaduženje od još 15 miliona KM 14.08.2026. Sve ove kredite neko će vraćati, a to oni sigurno znaju da neće biti oni.

Krenula je i masovna kupovina uglja iz Češke bez prethodnog tehničkog testiranja i provjere da li se taj ugalj tehnološki može koristiti u našim termoblokovima.Da napomenem našeg ministra Lakića i direktora EPBiH da se svaki kotao za spaljivanje uglja i proizvodnju električne energije projektuje prema tačno definiranoj kvaliteti uglja i da je zabranjeno koristiti drugu vrstu uglja jer može doći do velikih i trajnih oštećenja kotlovskih postrojenja!!!Da skratim, jer naši građani hoće direktno i konkretno, bez šuplje!!!

Nabavljeni ugalj iz Češke je prije 15 dana zaustavio rad bloka u TE Tuzla i napravio veliku štetu na kotlu, koji će zahtijevati višemjesečnu sanaciju koja se procjenjuje na nekoliko miliona KM, što još utvrđuju službe zadužene za tehničku podršku,piše Avaz

Dakle, kupite ugalj po 180 KM/toni, pretvorite ugalj u električnu energiju i onda ga prodate po 140 KM i dodatno uništite kotao i opremu jer niste znali šta se smije, a šta se ne smije!!!

Nekoliko sedmica uporno ponavljam da kadrovi koji trenutno vode Elektroprivredu i njena preduzeća ne znaju voditi ni mini pekaru i da ih treba hitno zamijeniti i spasiti državu od redukcija i propasti Elektroprivrede!

U ovim pogrešnim odlukama stoji i razlog zašto je zaustavljen blok TE Tuzla i zašto termoelektrana pušta velike količine dima i dodatno zagađuje već zagađeno – zaključio je.

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