Džindić: Šarena laža o “Energoinvestu”, Zakonu o Željezari, Terminalima, rudnicima, Elektroprivredi

Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić oglasio se nakon jučerašnje press konferencije aktuelnog ministra Vedrana Lakića, ocijenivši da je javnosti predstavljena iskrivljena slika rezultata rada Ministarstva. Njegovu reakciju prenosimo u cjelosti.Na današnjoj press konferenciji ministra Vedrana Lakića gledali smo predstavu za malu djecu.

Prvi čin: princ priča svojoj djeci kako je bio u lovu i ulovio velikog medvjeda. Djeca sretna, usplahirena, plješću ocu. Samo što u ovoj priči medvjeda nema. Ima samo mnogo bajki o „uspjesima“.

Dragi građani Federacije BiH, pogledajmo šta se krije iza te predstave.Direktor Energoinvesta ima platu od oko 10.000 KM, a građani i dalje plaćaju skupi plin jer cijena, umjesto da bude smanjena, ostaje visoka.

Negativno mišljenje

Zakon o Željezari, koji je gurao, sud je ocijenio protivzakonitim, uz negativno pravno mišljenje.

Terminali su napunjeni gorivom zahvaljujući rezervoarima koje je napravila prethodna vlada, a istovremeno se prikazuje „pozitivan rezultat“. Namjenska industrija na pola godine pokazuje se kao uspješna, dok su prihodi pali za 77 miliona KM, a firma je skinuta s berze jer nije dostavila izvještaj.

„Uspjeh“ u rudarstvu predstavlja se kroz nova zaduženja kod Svjetske banke i zatvaranje rudnika, dok se plate pokrivaju kreditima.

„Uspjeh“ Elektroprivrede? Jučer je objavljen poziv za kredit od 15 miliona KM za kupovinu električne energije. Dakle, nema dovoljno ni novca ni energije, ali rezultat je – pozitivan!

Uloženo je 120 miliona KM u sistem odsumporavanja, dok je još ranije plaćeno projektovanje istog projekta, a pitanje je kada će i biti završen.

Dosta je bajki

Terminal Bihać? Projekat i sredstva obezbijeđeni još 2022. godine. Danas je 2026. i opet slušamo – „uskoro će biti završen“,piše Avaz

Kažete: gradite nove fabrike. Barutana Tuzla? Pretis? Pokažite ugovore. S kim gradite, čime gradite i ko je sve uključen u te projekte? I kako je moguće na čelo Pretisa postaviti čovjeka čija stručnost ozbiljno mora biti preispitana?

A najveći „uspjeh“ u rudarstvu je smanjenje proizvodnje uglja za dva miliona tona – pa se onda ugalj kupuje iz Češke!

Dosta je bajki. Građani Federacije ne žive od predstava, nego od svojih plata, penzija i računa.

Ako je ovo uspjeh – šta bi tek bio neuspjeh?

Sram vas bilo! – napisao je Džindić.

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