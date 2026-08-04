Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Rusije do Beograda

Proces transporta tijela pet zeničkih planinara koji su poginuli u tragediji na ruskom Elbrusu zvanično je počeo. Tijela Alme i Denisa Okanovića, članova Gorske službe spašavanja Zenica, te Nermina Talama, doktorice Melihe Čaušević i Almira Kadrića trenutno se nalaze u Moskvi.Predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović kazao je da još nije moguće potvrditi tačan datum njihovog povratka u Bosnu i Hercegovinu, ali da su aktivnosti na transportu već pokrenute.

– Proces transporta tijela unesrećenih je već počeo. Tijela se nalaze u Moskvi. Ne možemo potvrditi tačan termin njihove dopreme u BiH – rekao je Ahmetović.

Iz Srbije u BiH

Prema planu, tijela će prvo transportnim avionom biti prevezena u Beograd, a potom će iz Srbije biti dopremljena u Bosnu i Hercegovinu.

Čelnici GSS-a Zenica istakli su da je riječ o jednom od najtežih trenutaka za Zenicu, državu i kompletnu planinarsku zajednicu. Pozvali su javnost da pokaže poštovanje prema porodicama poginulih, ali i prema dvojici preživjelih planinara Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću koji se oporavljaju nakon tragedije.

Nakon povratka tijela bit će dogovoren termin zajedničke komemoracije i ukopa u Zenici. Grad će na dan sahrane proglasiti Dan žalosti.

Izdvojen novac

U akciju pomoći od početka su bili uključeni Vlada Federacije BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Vlada FBiH izdvojila je 70.000 KM za podršku povratku preživjelih i transportu tijela stradalih planinara.

Tragedija na Elbrusu 25. jula ostavila je dubok trag u Zenici i cijeloj planinarskoj zajednici, a povratak pet stradalih planinara bit će trenutak velikog bola za njihove porodice, prijatelje i sugrađane.

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