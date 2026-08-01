Dvije godine zatvora za nekadašnjeg igrača Crvene zvezde

Apelacioni sud u Beogradu donio je osuđujuću presudu protiv nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Zorana Njeguša, izrečena je kazna od dvije godine zatvora.

Razlog za osuđujuću presudu je pranje novca, povezano sa pokojnim Vitomirom Bajićem.

Odluka još nije konačna. Prvostepeni sud je ranije donio oslobađajuću presudu, a drugostepeni sada izrekao osuđujuću, pa odbrana ima pravo da uloži žalbu trećem stepenu Apelacionog suda u Beogradu, izvijestio je Sportklub.

Prema navodima presude, Njeguš je između septembra 2009. i marta 2010. godine na Zlatiboru primio 650.000 eura od Vitomira Bajića, iako je, kako smatra sud, znao da novac potječe iz kriminalnih aktivnosti.

Tim sredstvima kupljeni su lokali, dok je bivši fudbaler ostao njihov formalni vlasnik, čime je, prema ocjeni suda, prikrivano pravo porijeklo novca.

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