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I u Brčkom sutra Dan žalosti zbog tragične smrti bh. planinara

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Objavljeno prije 1 sat

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić donio je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, povodom tragičnog stradanja pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Tim povodom, gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka.

Odlukom je predviđeno da se Dan žalosti obilježi isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su 28. jula svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti,piše Vijesti

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.


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