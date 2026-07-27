I u Brčkom sutra Dan žalosti zbog tragične smrti bh. planinara

Tim povodom, gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka.

Odlukom je predviđeno da se Dan žalosti obilježi isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su 28. jula svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti,piše Vijesti

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

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