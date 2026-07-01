Zbog nestručnosti ili nebrige kilometarske gužve na M17: Kilometri kolona, godine obećanja

Višesatna čekanja u kilometarskim kolonoma na magistralnom putu M-17 uzrok su, slobodno možemo reći, psihičkim i fizičkim patnjama putnika na temperaturama blizu 40 stepeni. Zbog već čuvenog semafora u Konjicu, ali i radova na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu između Konjica i Jablanice, koji su započeti u jeku turističke sezone, kolona na ulazu u Konjic, prema izvještajima s terena, jučer je bila duga gotovo 17 kilometara. Južna obilaznica Konjic trenutno je u fazi izrade projektne dokumentacije. Izgradnja obilaznice, koja je sastavni dio dionice Ovčari – tunel Prenj na Koridoru 5C, rasteretila bi saobraćaj, ali zbog finansijske krize i međunarodne istrage u Autocestama FBiH zbog sumnji na korupciju, radovi će vjerovatno još čekati.

Južna obilaznica

Magistar saobraćaja i komunikacija, stalni sudski vještak Džemal Cinac kaže da bi Južna obilaznica Konjica mogla biti jedno od ključnih rješenja za višegodišnji problem saobraćajnih zastoja, ali da realizacija ostaje zarobljena u administrativnim procedurama, finansijskim blokadama i sporosti našeg sistema.

– Godinama se govori o rasterećenju Konjica, poboljšanju putne povezanosti i završetku ključnih dionica Koridora 5C, ali se na terenu promjene i dalje ne vide. Korupcija u Autocestama FBiH je dovela do toga da važni projekti čekaju, dok se problemi na cestama svakodnevno povećavaju, jer svaka nova sezona, vikend ili veći priliv vozila u Konjicu ponovo otvara isto pitanje – koliko još dugo će građani biti taoci jednog semafora? – kaže Cinac.Trpi privreda

Osim vozača i građana, koji gube vrijeme u kolonama, zbog usporenog transporta posljedice trpe i privreda, i lokalne zajednice, upozorava Cinac. Kaže da problem semafora u Konjicu treba posmatrati šire od same raskrsnice.

– Tehnički posmatrano, ovaj semafor danas predstavlja tačku na kojoj imamo dvije potpuno različite funkcije saobraćaja – gradski saobraćaj i tranzitni pravac velikog intenziteta. Iako iz ugla saobraćajnog inžinjerstva, rješenje nije samo produžavanje zelenog svjetla, jer se time problem samo pomjera u drugi period, angažovanje policijskih patrola u samom gradskom jezgru i ručno upravljanje ovim semaforom moglo bi značajno poboljšati protok u kritičnim periodima. Nepoznato je zašto MUP HNK izbjegava direktno svakodnevno angažovanje na ovom semaforu – naglašava Cinac,piše Avaz

Dugogodišnji propusti

Trajno rješenje podrazumijeva izmještanje tranzitnog saobraćaja iz centra Konjica, a svaka intervencija do tada može ublažiti posljedice, ali ne i ukloniti uzrok stvaranja kolona.

– Semafor u Konjicu je pokazatelj dubljeg problema – nedovoljnog kapaciteta postojeće saobraćajne mreže i saobraćajnog sistema uopšte. Na ovo stanje utječu i dugogodišnji propusti u upravljanju infrastrukturnim projektima, uključujući sumnje i optužbe vezane za netransparentnost i korupciju u radu institucija odgovornih za izgradnju i upravljanje autocestama, kao i nedovoljno angažovanje policijskih struktura u regulaciji saobraćaja, posebno u periodima pojačanih gužvi – kaže Cinac.

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