Snažno nevrijeme pogodilo Bugojno: Vjetar nosio krovove

Olujni vjetar na više lokacija oštetio je i nosio krovove, dok je na pojedinim objektima pričinjena značajna materijalna šteta.Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a nadležne službe su na terenu i rade na procjeni nastale štete.

Crveni alarm za BiH i Balkan: Stižu superćelijske oluje, moguć i tornado

Evropski centar za oluje (ESTOFEX) izdao je u utorak, 21. jula, treći stepen upozorenja za pojedine dijelove jugoistočne Evrope zbog povećane opasnosti od razvoja veoma snažnih superćelijskih oluja.

Prema prognozama, olujni sistemi mogli bi donijeti krupan grad, razorne udare vjetra, obilne pljuskove, a na pojedinim područjima nije isključena ni mogućnost pojave tornada.

Najveća opasnost od ekstremnog vremena prognozira se za Italiju, južne dijelove Hrvatske, jug Bosne i Hercegovine, Crnu Goru te južne i jugozapadne krajeve Srbije. Očekuje se formiranje dugotrajnih superćelija i organizovanih olujnih sistema koji mogu izazvati ozbiljnu materijalnu štetu.

Od utorka, 21. jula, slijedi značajan pad temperatura širom zemlje.

Meteorolozi navode da će nad ovim područjem postojati veoma povoljni uslovi za razvoj jakih nepogoda. Kombinacija izraženog visinskog smicanja vjetra, velike količine energije u atmosferi i približavanja hladnog fronta mogla bi dovesti do stvaranja snažnih oluja.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da se oluje koje se formiraju iznad sjeverne i centralne Italije tokom dana premjeste preko Jadranskog mora i zahvate dijelove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i juga Srbije,pišu Vijesti

Područje Jadrana također očekuju snažne grmljavinske oluje, a prvi na udaru mogli bi biti dijelovi hrvatskog primorja. Kasnije tokom poslijepodneva, večeri i noći, nevrijeme bi se moglo proširiti i na crnogorsko primorje, uz obilne padavine, jake udare vjetra, intenzivne gromove i pojavu grada.

Zbog velikih količina kiše lokalno su moguće urbane poplave, bujični tokovi, kao i odroni i klizišta na ugroženim područjima.

Nadležne službe apeluju na građane da redovno prate vremenska upozorenja i postupaju prema preporukama institucija zaduženih za sigurnost i zaštitu stanovništva.

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