Jedna greška na jakom suncu može ozbiljno oštetiti vaše oči

Pojačano UV zračenje, boravak na otvorenom, visoke temperature, klima uređaji, vjetar, kao i kupanje u bazenima i moru mogu izazvati različite tegobe, od prolazne nelagode do ozbiljnih oštećenja oka koja zahtijevaju ljekarsku intervenciju.

– UV zračenje je u ovom periodu godine pojačano, i može uzrokovati blage simptome na očima poput osjećaja žuljanja, crvenila ili osjećaja nelagode, do ozbiljnijih stanja i oštečenja koja zahtjevaju lječničku intervenciju. Kako smo svi navikli da se u ovom periodu pazimo sunčanice i izbjegavamo duža izlaganja suncu, tako treba da zaštitimo naše oči ukoliko provodimo duže vremena na otvorenom – kaže mr. sci. dr. med. Adin Mahmuljin, specijalista ofalmologije.

Sunčane naočale nisu samo modni dodatak

Govoreći o zaštiti od UV zračenja, dr. Mahmuljin naglašava da su prva linija zaštite sunčane naočale.

– One nisu samo modni dodatak, nego imaju veliku ulugu u blokiranju UV zračenja i zaštite kako očnih struktura tako i prostora oko očiju -govori dr. Mahmuljin.

Specijalista oftalmologije pojašnjava da su upravo kvalitetne sunčane naočale, koje treba birati, one koje imaju filtere za UVA i UVB zrake.

– Oznaka UV 400 – što znači da blokiraju sunčeve zrake talasne dužine do 400 nanometara i često jasno istaknut procenat koji sadrže (obično stopostotna ili 99 posto zaštite). Ovo nisu samo brojevi koji služe da podignu cijenu sunčanih naočala ili privuku kupca, nego oznaka da su takve naočale napravljene sa jasnom namjerom i ciljem, a to nije slučaj sa sunčanim naočalama koje ne sadrže UV filtere. Naime, sunčane naočale koje nemaju filtere nego samo tamna stakla, mogu izazvati više štete nego koristi, jer svojim efektom zatamnjivanja dovode do toga da se zjenice rašire i time dozvole da više UV zraka uđe u oči, što će sigurno sa vremenom dovesti do pojave problema sa očima. Osobe koje koriste dioptrijske naočale svakako bi trebale da prilikom izrade svojih naočala razmisle i o dodatnim zaštitnim filterima, i da u sunčanim naočama imaju svoju dioptriju – kaže dr. Mahmuljin.

Ipak, zaštita od UV zračenja samo je jedan segment očuvanja zdravlja očiju. Ljetni uslovi, poput visokih temperatura, vjetra, boravka u klimatizovanim prostorijama te kupanja u bazenima i moru, također, mogu dovesti do različitih očnih tegoba.

I klima uređaji utječu na oči

– Ovaj period godine zbog vrućina, vjetra i boravka u prostorijama sa klima uređajima često izaziva povećanu pojavu sindroma suhih očiju kod ljudi, koji se žale na peckanje i svrbež očiju, te povremeno zamagljen vid. Osim potrebe da dodatnom hidratacijom, također je potrebno izbjegavati izlaganje direktnom protoku zraka od klima uređaja, ventilatora te otvorenih prozora u automobile – upozorava dr. Mahmuljin.

Kada se javiti ljekaru

Posebnu pažnju, ističe oftalmolog, potrebno je posvetiti njezi očiju nakon kupanja, kada su iritacije i nelagoda među najčešćim tegobama.

– Posebno se ovo odnosi na period nakon kupanja u bazenima i moru, jer hlor u vodi u bazenima, kao i visoka koncentracija soli u morskoj vodi mogu da izazovu simptome poput peckanja, iritacije, crvenila i zamagljenog vida. U slučaju pojave ovih simptoma, potrebno da se oči isperu umjetnim suzama, a ukoliko i pored toga ne osjetite poboljšanje, tj. crvenilo se ne povlači nego pogoršava, imate bol, zamagljen vid ili pojačano krmeljanje, javite se oftalmologu na pregled. Izbor umjetnih suza je u današnje vrijeme ogroman, ali treba znati da se većina umjetnih suza danas proizvodi bez konzervansa i dodatnih hemijskih supstanci, te se takve umjetne suze mogu koristiti često i nemaju nuspojave – završava dr. Adin Mahmuljin.

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