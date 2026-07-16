FIFA otvorila istragu nakon haosa u finalu SP-a

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) pokrenula je istragu zbog incidenata koji su se dogodili nakon finala Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Disciplinski i etički organi FIFA-e analizirat će snimke i izvještaje kako bi utvrdili odgovornost učesnika sukoba poslije posljednjeg sudijskog zvižduka,piše Avaz

Istraga je otvorena protiv argentinskih reprezentativaca Nahuela Moline (Nahuel Molina), Leandra Paredesa (Leandro Paredes), Tiaga Almade (Thiago Almada) i pomoćnog trenera Roberta Ajale (Roberto Ayala). Svaki igrač ili član stručnog štaba koji bude proglašen odgovornim mogao bi dobiti suspenziju, dok Argentinski fudbalski savez očekuje moguća novčana kazna.

Najviše pažnje privukao je Leandro Paredes (Leandro Paredes), za kojeg se na snimcima vidi da je uhvatio Erika Garsiju (Eric Garcia) za vrat i odgurnuo Gavija (Gavi). U incidentima su učestvovali i Nauel Molina (Nahuel Molina) i Rodri (Rodri), dok je Roberto Ajala (Roberto Ayala) bio uključen u sukob s Danijem Olmom (Dani Olmo).

Prvobitno je objavljeno da je slovenski sudija Slavko Vinčić pokazao crveni karton Paredesu, ali je FIFA kasnije potvrdila da u tom trenutku nije bila evidentirana nikakva disciplinska mjera protiv argentinskog veziste.

FIFA će dodatno analizirati i ponašanje argentinskih reprezentativaca nakon polufinalne pobjede nad Engleskom, kada su igrači slavili uz transparent s političkom porukom. Poruku su tada držali Lisandro Martinez (Lisandro Martínez) i Đovani Lo Selso (Giovani Lo Celso), što je izazvalo reakcije britanskih zvaničnika.

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