Ovo je Zijada koju je ubio muž Amir, pa pobjegao s lica mjesta: Iza nje ostao maloljetni sin

Na području Vuhreda (Slovenija), naselja u blizini granice s Austrijom, dogodilo ubistvo 36-godišnje žene, a za koje je osumnjičen državljanin Bosne i Hercegovine.

Riječ je o 39-godišnjem Amiru Uzunoviću koji je pobjegao nakon ubistva i policija još uvijek traga za njim. Žrtva je njegova supruga Zijada, javlja zurnal24,pišu Avaz

Policija je obavijestila javnost da je Amir opasan i nepredvidiv, te da mu se građani ne približavaju već da pozovu policiju ukoliko ga vide. Kako su potvrdili iz Policijske uprave Celje, Amir je suprugu Zijadu ubio nožem. Mediji javljaju da ju je ubio pred djetetom.

Nakon zločina je pobjegao pješice. “Intenzivno tragamo za počiniocem od prijave ubistva”, rekli su iz PU Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra. Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imao farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele. Amir, Zijada i maloljetni sin su živjeli u stambenoj zgradi u Vuhredu. Nezvanične informacije govore da je Amir imao psihičkih problema.

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