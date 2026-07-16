Ova dva znaka ne znaju sakriti ljubomoru…

Snažne emocije, potreba za sigurnošću i strah od gubitka mogu ih učiniti posebno osjetljivima kada je riječ o ljubavi. Prema astrološkim tumačenjima, ova dva znaka najčešće teško skrivaju ljubomoru.

Škorpion

Škorpion se često opisuje kao jedan od najstrastvenijih znakova Zodijaka. Kada nekoga pusti blizu sebe, veže se duboko i očekuje potpunu iskrenost. Upravo zbog snažnih emocija može postati sumnjičav ako osjeti da nešto nije u redu.

Ljubomora kod Škorpiona često proizlazi iz potrebe za povjerenjem i sigurnošću. Ne vole nejasne situacije i teško podnose osjećaj da nemaju potpunu sliku onoga što se događa. Iako ponekad mogu djelovati posesivno, iza toga se prema astrološkim tumačenjima često krije strah od izdaje ili gubitka osobe do koje im je stalo.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj odanosti i potrebi za stabilnim odnosima. Kada zavole, žele osjećaj sigurnosti i trajnosti, pa ih svaka situacija koja narušava taj mir može učiniti nesigurnima.

Njihova ljubomora najčešće se pojavljuje kada osjete da bi mogli izgubiti nešto što smatraju vrijednim. Bik ne voli nagle promjene ni nepredvidivost, pa mu je važno znati na čemu je u odnosu. Kada nema dovoljno pažnje ili potvrde, može početi preispitivati situaciju.

Ljubomora kao znak snažnih osjećaja

Prema astrološkim vjerovanjima, Škorpion i Bik ne reagiraju ljubomorno zato što im nije stalo, već upravo suprotno – odnose shvaćaju ozbiljno i traže duboku povezanost.

Naravno, ljubomora ovisi o karakteru, iskustvima i osobnosti pojedinca, a ne samo o horoskopskom znaku. Ipak, ova dva znaka često se izdvajaju u astrološkim opisima kao oni koji svoje emocije najteže skrivaju, piše index.

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