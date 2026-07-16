Ovaj lijek protiv jakih bolova nosi najveći rizik od smrtonosnog usporavanja disanja

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu BMC Medicine bavilo se opioidima koji se koriste protiv jakih bolova nakon operacija i povreda, kao i kod oboljelih od raka. Naučnici su procjenjivali koji lijekovi najčešće dovode do životno opasnog usporavanja disanja kod pacijenata koji opioide uzimaju zbog bola koji nije povezan s karcinomom.

U analizi su korišteni elektronski zdravstveni kartoni 32.909 odraslih pacijenata liječenih u bolnicama na sjeverozapadu Velike Britanije. Istraživači su pratili brzinu disanja, nivo kisika u krvi i potrebu za naloksonom, lijekom koji poništava učinke opioidnog predoziranja, kako bi utvrdili kada je disanje postalo opasno usporeno.

U poređenju s pacijentima koji su uzimali kodein, oni koji su primali fentanil imali su tri puta veći rizik od problema s disanjem. Rizik je bio i 85 posto veći nego kod pacijenata na morfiju, dok je istovremeno uzimanje više opioida utrostručilo vjerovatnoću ove komplikacije. Veći rizik zabilježen je i kod oksikodona i morfija u odnosu na kodein.

Istraživanje je pokazalo i da su osobe s hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću posebno ranjive. U toj grupi fentanil je bio povezan s približno četiri puta većim rizikom od respiratornih problema nego kodein.

Dodatni rizik nosile su veće doze opioida, čak i umjerene, kao i kombinovanje s gabapentinoidima poput gabapentina ili pregabalina. Ljekarka Meghna Jani, koja je jedna od autorica istraživanja, rekla je:

“Opioidi i dalje ostaju važni lijekovi za liječenje jakog akutnog bola. Naši nalazi pokazuju da rizici nisu isti kod svih opioidnih lijekova ili doza”.

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