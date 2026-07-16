Telefon vam se brzo prazni? Isključite ovu Google funkciju

U praksi se često ispostavi da upravo Google aplikacija u pozadini pokreće veliki broj procesa, poput funkcije Discover, glasovnog asistenta “Hey Google”, sinhronizacije i pristupa lokaciji, zbog čega procesor ostaje aktivan čak i kada je ekran isključen.

Isključivanjem opcije Discover, deaktivacijom funkcije “Hey Google” i ograničavanjem rada Google aplikacije u pozadini moguće je produžiti trajanje baterije i do dva sata, bez potrebe za njenim deinstaliranjem.

Google pooštrio pravila za aplikacije koje troše bateriju

Google je zajedno sa Samsungom uveo strože standarde za Android aplikacije kako bi smanjio prekomjernu potrošnju energije.

Od marta 2026. godine aplikacije koje predugo koriste takozvane partial wake lock procese mogu biti označene u Google Play prodavnici upozorenjem da ubrzano troše bateriju, a u pojedinim slučajevima biće manje preporučivane korisnicima.

Nova pravila odnose se na aplikacije koje više od dva sata dnevno održavaju procesor aktivnim dok je ekran isključen, osim u opravdanim slučajevima poput reprodukcije zvuka, navigacije ili drugih zadataka koje je korisnik pokrenuo.

Provjerite šta radi u pozadini

Nakon izmjena preporučuje se da telefon koristite jedan dan uobičajeno, a zatim u meniju Podešavanja > Baterija > Upotreba baterije provjerite koliko vremena Google aplikacija provodi radeći u pozadini.

Ako se taj podatak značajno smanjio, promjene su dale rezultat, a vrijedi provjeriti i druge aplikacije koje troše energiju iako ih tog dana niste aktivno koristili.

Na taj način korisnici mogu produžiti autonomiju uređaja bez instaliranja dodatnih aplikacija ili promjene baterije, navodi “MakeUseOf”.

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